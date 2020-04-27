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Общество

Министр здравоохранения Пензенской области о COVID-19: Снижения нет

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В понедельник, 27 апреля, на совещании в режиме видео-конференц-связи министр здравоохранения Пензенской области Александр Никишин рассказал о ситуации с коронавирусом в регионе.

По его словам, на 26 апреля зарегистрирован 261 случай заболевания COVID-19, из них выписаны с выздоровлением 56 человек, умерло 6. Смертность фиксируется у лиц старшего возраста с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, бронхиальной астмой и

сахарным диабетом. Два пациента в настоящее время находятся на ИВЛ.

«Работают семь лабораторий, и их количество увеличивается, более 28 000 анализов мы уже сделали, выявляемость на достаточно высоком уровне», - пояснил министр.

Помощь пациентам осуществляется на базе пяти медицинских учреждений. Это центр спецвидов медпомощи, областная больница имени Бурденко, больница № 4, детская больница им. Филатова и вот уже неделю работает госпиталь ветеранов войн.

«Тяжелые пациенты с пневмонией госпитализируются в больницу имени Бурденко, с ковидом - в центр спецвидов медпомощи, дети - в областную детскую, госпиталь и четвертая работают как сортировочные площадки с целью выявления ковида и распределения по тяжести заболевания. На разгрузку работает терновская больница, с сегодняшнего дня - железнодорожная больница», - отметил министр.

В заключение он объяснил, что значительного роста заболевших коронавирусом не наблюдается, но в то же время снижения количества зараженных до сих пор нет.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Вы лучше снизьте информационную активность

Гость||

Вот это точно

Гость||

"Министр здравоохранения Пензенской области о COVID-19: Снижения нет" Так естественно нет, так как команды не было, уж не морщите вы лоб и не делайте умные лица, будет команда и все начнут выздоравливать на глазах. Лучше мальчику посоветуй отопление отключить, а то люди мрут на самоизоляции в квартирах от жары.

Гость||

Страшно представить.что будет с распространением этой заразы после Первомайских праздников.Народ у нас в Пензе не дисциплинированный и обязательно отправиться на природу.Нам бы дисциплинированность китайцев и методы руководства их властей.тогда результат был бы в кратчайшие сроки,а так.что и как получится после шашлыков неведома никому.

Гость||

Дядь ВАНЬ!!! Хватит топить,дохнем в квартирах без ковида. От жары дядь ВАНЬ дохнем.

Гость||

Выздоровевших много, где же инновационный метод лечения? Кога плазму будут брать у них?

Гость||

Гость писал(a):

.Нам бы дисциплинированность китайцев и методы руководства их властей.
А воровать как?

Гость||

Гость писал(a):

Страшно представить.что будет с распространением этой заразы после Первомайских праздников.Народ у нас в Пензе не дисциплинированный и обязательно отправиться на природу.Нам бы дисциплинированность китайцев и методы руководства их властей.тогда результат был бы в кратчайшие сроки,а так.что и как получится после шашлыков неведома никому.
Все, закончил? Иди отдыхай...

Гость||

27.04.2020 10:01|

Страшно представить.что будет с распространением этой заразы после Первомайских праздников.Народ у нас в Пензе не дисциплинированный

А ты представь себя в ванной с Анджелиной Джоли. Самоизолируйся с ней в ванной.

Может глупости писать перестанешь

Гость||

А оно мне надо?нафиХа мне Джоли,я не лезби...

Имя: Гость
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