Министр здравоохранения Пензенской области о COVID-19: Снижения нет

27.04.2020 | 09:17

В понедельник, 27 апреля, на совещании в режиме видео-конференц-связи министр здравоохранения Пензенской области Александр Никишин рассказал о ситуации с коронавирусом в регионе.

По его словам, на 26 апреля зарегистрирован 261 случай заболевания COVID-19, из них выписаны с выздоровлением 56 человек, умерло 6. Смертность фиксируется у лиц старшего возраста с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, бронхиальной астмой и

сахарным диабетом. Два пациента в настоящее время находятся на ИВЛ.

«Работают семь лабораторий, и их количество увеличивается, более 28 000 анализов мы уже сделали, выявляемость на достаточно высоком уровне», - пояснил министр.

Помощь пациентам осуществляется на базе пяти медицинских учреждений. Это центр спецвидов медпомощи, областная больница имени Бурденко, больница № 4, детская больница им. Филатова и вот уже неделю работает госпиталь ветеранов войн.

«Тяжелые пациенты с пневмонией госпитализируются в больницу имени Бурденко, с ковидом - в центр спецвидов медпомощи, дети - в областную детскую, госпиталь и четвертая работают как сортировочные площадки с целью выявления ковида и распределения по тяжести заболевания. На разгрузку работает терновская больница, с сегодняшнего дня - железнодорожная больница», - отметил министр.

В заключение он объяснил, что значительного роста заболевших коронавирусом не наблюдается, но в то же время снижения количества зараженных до сих пор нет.