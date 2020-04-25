«Пятерочка» поддержала больницы и лаборатории Пензы

25.04.2020 | 09:30

В пятницу, 24 апреля, торговая сеть «Пятерочка» начала бесплатно доставлять наборы для перекуса в больницы и лаборатории, которые проводят исследования по коронавирусу в Пензенской области.

Первые наборы направлены сотрудникам областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи, а также областной клинической больницы имени Н. Н. Бурденко.

До конца мая торговая сеть будет каждую неделю поставлять продукты для поддержки медицинских работников, испытывающих повышенную нагрузку. Доставку в каждое учреждение осуществят с соблюдением всех мер профилактики распространения коронавируса волонтеры фонда «Русь» и партнеры торговой сети.

Всего в 28 регионах РФ наборы из чая, кофе, кондитерских изделий получили сотрудники более 60 медучреждений. Общий вес продуктов превышает 600 кг.