Одним из вылечившихся от COVID-19 стал 92-летний сердобчанин

25.04.2020 | 18:00

На 25 вновь зараженных - 24 выздоровевших. Столько пациентов, прошедших курс лечения от COVID-19, выписано из больниц Пензы в субботу, 25 апреля.

Одним из переживших испытание коронавирусом стал ветеран Великой Отечественной Иван Макарьевич Буслаев, 92-летний сердобчанин.

В начале апреля пенсионер, который в свои годы сам водит машину и следит за прессой, оказался на больничной койке.

«Немощь такая была - и говорить не хочется!» - отметил Иван Буслаев.

«Состояние у него было средней степени тяжести, осложнений при лечении не было - дедушка молодец, учитывая возраст. Очень упорно боролись вместе с ним за эту победу», - рассказала врач-инфекционист областного центра спецвидов медицинской помощи Эльвира Москвина.

По словам врача-инфекциониста, одержала верх над инфекцией и пензячка 77 лет. 25 апреля ее тоже выписали.

Не обошлось в этот день и без скорбных вестей: скончалась 71-летняя женщина со смешанной формой бронхиальной астмы.