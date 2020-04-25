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Общество

Одним из вылечившихся от COVID-19 стал 92-летний сердобчанин

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На 25 вновь зараженных - 24 выздоровевших. Столько пациентов, прошедших курс лечения от COVID-19, выписано из больниц Пензы в субботу, 25 апреля.

Одним из переживших испытание коронавирусом стал ветеран Великой Отечественной Иван Макарьевич Буслаев, 92-летний сердобчанин.

В начале апреля пенсионер, который в свои годы сам водит машину и следит за прессой, оказался на больничной койке.

«Немощь такая была - и говорить не хочется!» - отметил Иван Буслаев.

«Состояние у него было средней степени тяжести, осложнений при лечении не было - дедушка молодец, учитывая возраст. Очень упорно боролись вместе с ним за эту победу», - рассказала врач-инфекционист областного центра спецвидов медицинской помощи Эльвира Москвина.

По словам врача-инфекциониста, одержала верх над инфекцией и пензячка 77 лет. 25 апреля ее тоже выписали.

Не обошлось в этот день и без скорбных вестей: скончалась 71-летняя женщина со смешанной формой бронхиальной астмы.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Вот молодец! Настоящий победитель!

В Италии показывали бабулю 102 лет - в молодости переболела испанкой, а в старости короной. Есть на кого равняться всем.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

На 25 вновь зараженных
Сегодня же 23...-глюк?

Гость||

Враньё, не было у него короны!

Эпикриз в студию!

Гость||

ВОВ прошёл и вирус победил. Уважение и низкий поклон ветерану.

Гость||

Молодец дедуля. Дай Бог всем такого здоровья, только кроме горлопанов в этом чате!

Гость||

Даааа?

Имя: Гость
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