На нарушения трудовых прав можно будет пожаловаться в прокуратуру

25.04.2020 | 16:26

В понедельник, 27 апреля, в прокуратуре Пензенской области начнет работать горячая линия по вопросам защиты трудовых прав граждан. Она будет действовать по 30 апреля, затем - с 6 по 8 мая.

По телефону 8 (8412) 32-90-80 можно будет сообщить о нарушениях трудовых прав, связанных с введением режима повышенной готовности для недопущения распространения коронавируса.

«Это могут быть такие ситуации, как невыплата заработной платы, необоснованное увольнение, принуждение к отпуску без сохранения зарплаты, к выполнению работы, не предусмотренной трудовым договором, и другие», - пояснила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Горячая линия будет работать с 9:00 до 18:00 (30 апреля и 8 мая - до 17:00), перерыв - с 13:00 до 13:45.

Как показала практика, подобная форма работы имеет высокую эффективность. Только за первый день работы горячей линии, действовавшей в областной прокуратуре в начале апреля, поступило более 20 звонков.