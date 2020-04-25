Общество

На нарушения трудовых прав можно будет пожаловаться в прокуратуру

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В понедельник, 27 апреля, в прокуратуре Пензенской области начнет работать горячая линия по вопросам защиты трудовых прав граждан. Она будет действовать по 30 апреля, затем - с 6 по 8 мая.

По телефону 8 (8412) 32-90-80 можно будет сообщить о нарушениях трудовых прав, связанных с введением режима повышенной готовности для недопущения распространения коронавируса.

«Это могут быть такие ситуации, как невыплата заработной платы, необоснованное увольнение, принуждение к отпуску без сохранения зарплаты, к выполнению работы, не предусмотренной трудовым договором, и другие», - пояснила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Горячая линия будет работать с 9:00 до 18:00 (30 апреля и 8 мая - до 17:00), перерыв - с 13:00 до 13:45.

Как показала практика, подобная форма работы имеет высокую эффективность. Только за первый день работы горячей линии, действовавшей в областной прокуратуре в начале апреля, поступило более 20 звонков.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

напишите чего нибудь.мож денег подадут.а мож

штрафий выписют.извеняйте за нецензурную брань

Гость||

А куда обратиться по поводу массового нарушения статьи 27 Конституции РФ?

Гость||

Лучше не обращайтесь.....Поверьте!!!

Гость||

Это могут быть такие ситуации, как невыплата заработной платы, необоснованное увольнение, принуждение к отпуску без сохранения зарплаты, к выполнению работы, не предусмотренной трудовым договором, и другие

этот ассортимент доступен всему населению уж лет 30. по советской привычке - народ обращался. но кпд .... стало уходить в песок... лейлб жалобщика и сутяжника не украшал искателя прав, а нагружал его непосильной горой обязанностей. в массе народа превратился в радуШный мост после дождичка, в четьвергь. в позднее советское время (эпоха бардака имени охарчёванного невиноватыша горбатого-нелепога) такие стукачи (их называли ещё и барабанщиками) служили верой и правдой вышестоящему начальству. за что имели много небольших и нужных привилегий - были как будто микро-кэпами перестройки своего личного кошелька. параллельно ещё дерзким профсоюзам решал такой активный клоп - открыто! - свои шкурные делишки

Гость||

а куда ИПешнику жаловаться на Постановление Губернатора, за лишение единственного заработка???

Гость||

На самоизоляцию ушли в конце марта. Понадобился целый месяц, чтобы выделить телефонный номер для горячей линии. А жалобы рассматривать целый год будете?

Гость||

От профсоюзов есть депутат,можно и к нему обращаться!!!

Гость||

Жалуйтесь в спортлото эффект тот же

Гость||

Если ваш бизнес не списке особо пострадавших.вам ни кто не поможет.

Гость||

Но и никто не может диктовать

Гость||

Так когда жаловаться? В понедельник или 30-го числа?

Гость||

20 звонков! вот это да!

Гость||

Звоните! Оштрафуют работодателей, у которых из-за текущей ситуации итак нет денег. А если денег нет, то и зарплату платить нечем в любом случае, хоть со штрафом, хоть без.

Имя: Гость
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