После отмены взносов на капремонт можно использовать 3,3 млн руб.

24.04.2020 | 18:45

На внеочередной сессии городской думы депутаты решали, с какой статьи расходов можно снять деньги и куда направить. По словам начальника Финансового управления города Пензы, освобождение от уплаты взносов за капитальный ремонт на три месяца позволяет использовать сумму в 3 миллиона 300 тысяч рублей в других целях.

«2 миллиона 289 тысяч рублей направляем социальному управлению на пополнение резервного фонда главы администрации и на приобретение средств защиты в сумме 1 миллион 287 тысяч - управлению ГОЧС», - озвучила бюджеты Ольга Завьялкина.

Средства пойдут на приобретение респираторов, защитных костюмов, очков для тех, кто выполняет санобработку общественных мест. За апрель бригады продезинфицировали 1 000 объектов.

«Обеспечение нашей службы ГОЧС защитными, дезинфекционными средствами, дополнительным количеством бензина. Обрабатываются улицы, обрабатываются подъезды, наши сотрудники вывозят мусор», - указал глава администрации г. Пензы Андрей Лузгин.

На сессии попытались разобраться и с программой исполнения наказов избирателей. Объем ее финансирования утвердили ранее.

«Сумма в 45 миллионов 637 тысяч рублей стояла под управлением ЖКХ. Так как вы программу наказов утвердили и определили, что управлению образования уходит 34 миллиона 190 тысяч рублей, с управления ЖКХ они снимаются и ставятся под управление образования. 11 миллионов 377 тысяч остаются под управлением ЖКХ», - уточнила Ольга Завьялкина.

Расходовать деньги будут не на дорожное строительство, а на благоустройство территорий.