Общество

После отмены взносов на капремонт можно использовать 3,3 млн руб.

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На внеочередной сессии городской думы депутаты решали, с какой статьи расходов можно снять деньги и куда направить. По словам начальника Финансового управления города Пензы, освобождение от уплаты взносов за капитальный ремонт на три месяца позволяет использовать сумму в 3 миллиона 300 тысяч рублей в других целях.

«2 миллиона 289 тысяч рублей направляем социальному управлению на пополнение резервного фонда главы администрации и на приобретение средств защиты в сумме 1 миллион 287 тысяч - управлению ГОЧС», - озвучила бюджеты Ольга Завьялкина.

Средства пойдут на приобретение респираторов, защитных костюмов, очков для тех, кто выполняет санобработку общественных мест. За апрель бригады продезинфицировали 1 000 объектов.

«Обеспечение нашей службы ГОЧС защитными, дезинфекционными средствами, дополнительным количеством бензина. Обрабатываются улицы, обрабатываются подъезды, наши сотрудники вывозят мусор», - указал глава администрации г. Пензы Андрей Лузгин.

На сессии попытались разобраться и с программой исполнения наказов избирателей. Объем ее финансирования утвердили ранее.

«Сумма в 45 миллионов 637 тысяч рублей стояла под управлением ЖКХ. Так как вы программу наказов утвердили и определили, что управлению образования уходит 34 миллиона 190 тысяч рублей, с управления ЖКХ они снимаются и ставятся под управление образования. 11 миллионов 377 тысяч остаются под управлением ЖКХ», - уточнила Ольга Завьялкина.

Расходовать деньги будут не на дорожное строительство, а на благоустройство территорий.

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Гость||

В Прилесном ни разу не обрабатывали подъезды . Роспотребнадзор им не указ

Гость||

penzainform.ru писал(a):

освобождение от уплаты взносов за капитальный ремонт на три месяца позволяет использовать сумму в 3 миллиона 300 тысяч рублей в других целях.
Что означает эта фраза?

Гость||

Я чето тоже не понял откуда у них появились лишние деньги после отмены платы за капремонт. Можа тогда лучше на год эти взносы отменить, глядишь ещё куча денег в бюджете незнамо откуда материализуется.

Гость||

Гость писал(a):

penzainform.ru писал(a):
освобождение от уплаты взносов за капитальный ремонт на три месяца позволяет использовать сумму в 3 миллиона 300 тысяч рублей в других целях.
Что означает эта фраза?
Для непонятливых. Муниципалитет тоже (от чудо-то!?) платит взносы на капремонт. За муниципальные объекты. И эти деньги (за 3 месяца) освободились. И они теперь решают куды направить это сказочное бохатство аж 3 ляма с хвостиком.

Гость||

Забор на Лазо бедновато смотрится. Не солидно. Надо кованную оградку. Надписи опять же обидные наносить некуда будет.

Гость||

В Пенсионный фонд залезли-разграбили. Теперь в Фонд Капитального ремонта свои грязные руки запустить хотят.Кто позволил? Нас спросили?

Гость||

Почему не из зарплатного фонда муниципалитета выделили?

Гость||

Потому что нет важнее человека, чем чиновник. Глупые вопросы задаете...

Гость||

Гость писал(a):

Для непонятливых. Муниципалитет тоже (от чудо-то!?) платит взносы на капремонт. За муниципальные объекты.
Спасибо, растолковали. )) Неплохо было бы долги оплатить за муниципальные квартиры и за всякие организации в нежилых помещениях. А то люди устали по судам с них взыскивать..

Имя: Гость
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