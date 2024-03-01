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Общество

Главный полицейский Пензы: У нас есть средства против БПЛА

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В пятницу, 1 марта, на сессии Пензенской городской думы депутат Андрей Жданников поднял вопрос антитеррористической защищенности.

«В СМИ появляется информация, что тот или иной город Российской Федерации был подвержен террористической атаке с помощью беспилотного летательного аппарата. Как наш город и предприятия, в том числе оборонные, защищены от таких атак?» - задал он вопрос начальнику УМВД по Пензе Владимиру Лысову, выступавшему с докладом.

Главный полицейский Пензы был краток.

«У нас проводятся антитеррористические комиссии, на которых рассматриваются эти вопросы. Что касается силовых структур, то у нас есть соответствующие технические средства для подавления данных беспилотных летательных объектов. Только вчера проводились учения на базе УМВД города. С учетом специфики вопроса большей информации я раскрыть не могу», - ответил он.

В Пензенской области использование беспилотников запрещено. Нарушителей, запускающих квадрокоптеры, штрафуют.

В октябре 2023 года сотрудники Росгвардии провели тренировку по противодействию беспилотным летательным аппаратам. Они использовали противодронные ружья, с помощью которых БПЛА можно вывести из строя. Росгвардейцы отработали действия по пресечению попытки проникновения дрона на подконтрольную территорию и при обнаружении местонахождения оператора беспилотника.

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Источник — фото pixabay.com
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