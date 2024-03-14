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Общество

Пензенцам раскрыли перспективы строительства дороги Спутник - ГПЗ

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О перспективах строительства дороги из микрорайона Спутник села Засечного Пензенского района до ГПЗ шла речь на брифинге министра строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Александра Гришаева в четверг, 14 марта.

«Жизнь заставит соединить Спутник и ГПЗ. Но надо сначала решить, как провести дорогу по дачному массиву, и, возможно, поставить вопрос со сносом дач. В том виде, в каком она сейчас, ее не оставишь. Если начнется массовое движение, ее надо будет расширять», - обрисовал перспективу министр.

Кроме того, нужно построить мост, ведь по понтонной переправе никто ездить не будет.

«Строительство моста с подходами - это дело недешевое. Я думаю, под два миллиарда все это выльется. А сейчас стройка с бюджетом свыше двух миллиардов - это виза либо президента, либо премьера. Со своим бюджетом ни Пензенский район, ни Пенза это не осилят», - указал Александр Гришаев.

Тем не менее, по его убеждению, заняться этой темой заставят существующие реалии.

«Еще только когда встал этот вопрос, нас засыпали жалобами. Я говорю: «Успокойтесь, там еще никто не строит ни мост, ни дорогу». Но все должно быть по законодательству. И в первую очередь городу надо определить, где будет проходить трасса», - завершил он тему.

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