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Политика

На вакантное место в пензенской гордуме пришел новый депутат

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В пятницу, 1 марта, на сессии Пензенской городской думы прозвучало имя нового депутата.

Вакантный мандат передан зарегистрированному кандидату из списка областного отделения КПРФ по единому избирательному округу Сергею Владимировичу Брагину. Председатель гордумы Владимир Мутовкин вручил ему удостоверение и депутатский значок.

Сергей Брагин родился 6 июля 1963 года в городе Пензе. В 1986-м окончил Пензенский политехнический институт и начал трудовую деятельность на заводе ЗИФ. В 1999-2000-м работал стрелком в отделе вневедомственной охраны РОВД Железнодорожного района, затем 4 года был инспектором УФСИН по Пензенской области, в 2003-2005-м трудился в службе охраны птицефабрики «Васильевская».

В 2007-2008 годах занимал должность администратора торгового зала в ТЦ «Восток», в 2009-2010-м - инспектора охраны ЧОП, с 2013-го по настоящее время - стрелок в отделении «Пенза - Аэропорт» управления вневедомственной охраны Минтранса России.

Сергей Брагин пришел на место Андрея Рудского. 1 декабря 2023 года Рудской на своей «Ладе-Приоре» попал в ДТП в Сердобском районе и с тяжелыми травмами оказался в реанимации. Ему потребовалось введение в искусственную кому.

11 декабря 35-летний Андрей Рудской скончался.

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