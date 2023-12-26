В бюджете Кузнецка в 2024 году расходы будут равны доходам

26.12.2023 | 19:31

Во вторник, 26 декабря, на последней в этом году сессии собрания представителей Кузнецка депутаты утвердили бюджет города на 2024 год.

Согласно прогнозам экономистов, он будет бездефицитным. Доходы и расходы уравняются и составят 2 млрд 587 млн 660,6 тыс. рублей.

Главный финансовый документ Кузнецка по-прежнему социально ориентирован. В первую очередь выделяются деньги на зарплаты, на уплату налогов и иных обязательных платежей, на поддержку отдельных категорий горожан.

Также заложены средства на благоустройство общественных территорий, разработку проектно-сметной документации на строительство водопроводных сетей для микрорайона Взлетного, установку модульных котельных, модернизацию коммунальной инфраструктуры, реконструкцию и капремонт сетей водо- и теплоснабжения.

Предусмотрены расходы и на озеленение города, совершенствование сетей уличного освещения, перевозку дачников общественным транспортом.

«В следующем году продолжится ремонт дорог. На эти цели предусмотрено 60 млн рублей», - сообщили в пресс-службе администрации Кузнецка.

Ранее были приняты бюджеты Пензы и Пензенской области. Оба документа предусматривают дефицит средств в казне.