В Пензенской области живется хуже, чем в Саратовской и Ульяновской

25.12.2023 | 19:15

В итоговом рейтинге регионов России-2023 Пензенская область заняла 35-ю строчку из 85, уступив соседним Саратовской и Ульяновской. Список составили эксперты ria.ru.

Они опирались на агрегированные баллы, полученные субъектами РФ в рейтингах по качеству жизни, социально-экономическому положению, рынку труда, материальному благополучию населения, научно-технологическому развитию, а также по приверженности здоровому образу жизни.

Пензенская область получила 51,031 балла из 100 возможных.

Ульяновская область расположилась на 30-м месте (52,861 балла), Саратовская – на 31-м (52,682).

Ниже в рейтинге такие соседи пензенцев, как Тамбовская область (48-е место, 47,410 балла) и Республика Мордовия (50-е, 47,169).

На первых строчках списка - Москва, получившая 84,626 балла, и Санкт-Петербург - 82,567. На предпоследнем месте - Еврейская АО (24,439), на последнем - Тыва (22,688).