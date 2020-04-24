Мэр Пензы сообщил о планах ремонта плитки на улице Московской

24.04.2020 | 10:12

Больной для пензенцев вопрос состояния тротуарной плитки на улице Московской стал предметом обсуждения в администрации города в четверг, 23 апреля.

Центральную улицу Пензы начали ремонтировать в августе 2012 года, тогда и появилась гранитная плитка вместо искусственного камня. Представители администрации пояснили, что он дороже, но долговечнее, а затраты по его восстановлению сводятся к нулю.

К 350-летнему юбилею Пензы, который праздновался в 2013 году, работы были завершены.

Однако гранитное покрытие неоднократно приходилось разбирать, чтобы починить изношенные теплосети. Так, в 2016-м настало время заменить теплокамеру на перекрестке улиц Московской и Максима Горького.

В 2018 году владельцы нескольких кафе, расположенных на Московской, захватили территорию тротуаров и повредили бордюрный камень и плитку при установке деревянного настила летних площадок.

В июне 2019-го состояние пешеходной части улицы Московской обсуждалось на сессии городской думы. Тогда шла речь о повреждениях и провалах плитки, из-за которых пешеходы спотыкаются и падают.

В августе того же года жительница города выложила в интернет соответствующую видеосъемку. «Ул. Московская продолжает проваливаться в бездну вместе с гранитной плиткой, и никому до этого нет дела», - прокомментировала женщина.

Острый вопрос ремонта покрытия Московской был задан главе администрации Андрею Лузгину на личном приеме, который он провел по телефону.

«Мэр пояснил, что плитка была уложена семь лет назад, к 350-летию Пензы, и на многих участках со временем появились дефекты. Кроме того, местами покрытие неоднократно разбиралось для проведения аварийных работ», - сообщили в пресс-службе администрации.

В итоге Андрей Лузгин проинформировал горожанку: «Мы провели оценку состояния покрытия улицы Московской, планируем его ремонт».