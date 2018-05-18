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Общество | На улице Московской владельцы кафе повредили бордюры и плитку

18.05.2018|11:37
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Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев возмутился потребительским поведением владельцев кафе, расположенных на Московской от улицы Максима Горького до площади Ленина.

Они не только захватили территорию тротуаров и приствольные круги деревьев, но и повредили бордюрный камень и плитку при установке деревянного настила летних площадок кафе.

Свое возмущение мэр высказал во время рабочего совещания на центральной улице в пятницу, 18 мая.

«Город затратил огромные средства, чтобы прогулочная часть улицы Московской радовала пензенцев. И что мы видим? Несколько человек делают свой успешный бизнес, разрушая собственность города», - заявил Виктор Кувайцев.

Он поручил своему заместителю Андрею Шевченко встретиться с владельцами предприятий и потребовать, чтобы они устранили все нарушения в ближайшее время, сообщили в пресс-службе городской администрации.

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Гость|18.05.2018 11:56|

Штрафануть хозяев несмотря на их родственные связи с чинухами-ворами.

Гость|18.05.2018 12:24|

penzainform.ru писал(a):

Они не только захватили территорию тротуаров и приствольные круги деревьев
Вот за что наказывать надо серьезно, если это действительно самовольный захват земли.

Гость|18.05.2018 12:24|

Бордюры были соплями прилеплены к плитке?

Эти подставы давно известны и двухметровые школьники покупающие сигареты и пакеты в мусорку и фотканье вот и тут на сопли прилепили дождь прошел, а виноват комерс.

А потом говорят-бюджет статистически наполнен, а фактически нет.

И зарплаты будут серые и уход от налогов всё это будет. В этой стране честного бизнеса не может быть из за убыточности.

И село задушите бензином, заправился на 2000 - 40 литров 92-круто.

3-й с конца по нищете город России.

А кто в нём мэр? Самый популярный мэр России.

Бед. Гебельсицизм-резеповский.

Гость|18.05.2018 12:25|

50 литров

Гость|18.05.2018 12:29|

Все прогнило на сквозь впасть, люди и ....

Гость|18.05.2018 12:59|

На Имперею замахнулся! Ничего святога нет!!!

Имя: Гость
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