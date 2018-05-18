18.05.2018 | 11:37

Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев возмутился потребительским поведением владельцев кафе, расположенных на Московской от улицы Максима Горького до площади Ленина.

Они не только захватили территорию тротуаров и приствольные круги деревьев, но и повредили бордюрный камень и плитку при установке деревянного настила летних площадок кафе.

Свое возмущение мэр высказал во время рабочего совещания на центральной улице в пятницу, 18 мая.

«Город затратил огромные средства, чтобы прогулочная часть улицы Московской радовала пензенцев. И что мы видим? Несколько человек делают свой успешный бизнес, разрушая собственность города», - заявил Виктор Кувайцев.

Он поручил своему заместителю Андрею Шевченко встретиться с владельцами предприятий и потребовать, чтобы они устранили все нарушения в ближайшее время, сообщили в пресс-службе городской администрации.