Общество

Мэр Кузнецка рассказал о больной COVID-19 работнице продуктовой базы

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Глава администрации Кузнецка Сергей Златогорский предостерег жителей города. По его словам, относительно благополучная обстановка по коронавирусу, сложившаяся в городе, - не повод расслабляться.

По данным на вечер среды, 22 апреля, в Кузнецке было зарегистрировано 8 подтвержденных случаев заражения COVID-19, на карантине по четырем адресам находилось 168 человек.

«У нас уровень ниже среднего по стране и области, что хорошо и говорит о том, что мы понимаем задачу и правильно ее исполняем. Но в то же время нет поводов расслабляться: ежедневно 4-5 жителей (в том числе контактировавших с заболевшими) госпитализируют с пневмониями и осложненными ОРВИ», - пояснил Златогорский.

Поступают и дополнительные ориентировки по контактным. Так, в город вернулся студент одного из пензенских вузов, общавшийся с зараженным. Продолжают приезжать люди из Москвы.

«Поэтому надо продолжать соблюдать режим самоизоляции и правила санитарной безопасности. Где и как это (вирус. - Прим. ред.) гуляет, сейчас предсказать трудно. У нас есть заболевший из числа работников Алексеевской базы (продуктовой. - Прим. ред.). Кто знает, из-за этого у нас ничего не «выстрелит»? Люди-то проходили через эту торговую точку», - выразил опасения мэр.

Он добавил, что, несмотря на меры, предпринимаемые властями, система здравоохранения может не справиться с всплеском заболеваемости.

«А когда эпидемия выходит за пределы контроля, получается то, что мы видимо по телевидению на примере других стран, когда начинают лечить избирательно: этого лечим, а этого уже не можем; когда ледовые дворцы превращаются в морги; походные крематории и захоронения в братские могилы. Слава богу, что благодаря принятым в нашей стране, области и городе мерам мы ничего этого не испытали на себе. Но еще не вечер. Пик эпидемии еще не прошел», - констатировал Златогорский.

По его словам, в Китае эпидемия длилась месяц, и в России следует ожидать того же.

«То, что нас не захлестнула серьезная волна проблем, начинает расслаблять. Рано расслабляться, я вас уверяю! Можем еще хлебнуть горя», - подчеркнул мэр.

Он посоветовал кузнечанам быть внимательными и собранными, соблюдать карантин и самоизоляцию, а также социальную дистанцию.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — кадр Кузнецкого телевидения
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Гость||

Да все ее знают галька-кандурчиха шинкарка.

Гость||

Все правильно, Сергей Саныч...

Гость||

Гость писал(a):

галька-кандурчиха шинкарка
От Ваших слов попахивает завистью..))

Гость||

Этот нехороший человек попросту запугивает народ, сеет панику.

Гость||

Только других запугивают, а сказать правду про действительную ситуацию в городе обосрались. И недоношенные Пензенские СМИ только усиливают враньё!

Гость||

Заболела женщина и что ,это не чума !!! Это разновидность вируса гриппа . И переболеет основная часть населения !

Гость||

Сидите дома, бестолочи!

Гость||

Лучше дома сидеть рукоблудие промышлять

Гость||

О, здарова, Сергей Саныч! Че вчера не выступал? Головка после праздникча болела? Как отметили? И все ты о народе печешься, не бережешь себя, отдохнуть тебе надо.

Гость||

Здорово. т у п о й в а л е но к, как нибудь без тебя разберусь, что и как делать, иди морду помой сначала.

Гость||

Сидите дома мужики жены будут рады а то шляйтесь по жужим

Гость||

Сан Саныч верните назад в кузнецк из Пензы ивл.

Гость||

Главное есть понимание, того что нужно делать и как нужно делать. Девиз едросов. А толку нуль. Точнее отрицательный рост.

Гость||

То бишь мэр Кузнецка Сергей Александрович верните ивл

Гость||

Он уже не помнит как кого зовут, тем более про ИВЛ.

Имя: Гость
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