Мэр Кузнецка рассказал о больной COVID-19 работнице продуктовой базы

23.04.2020 | 08:54

Глава администрации Кузнецка Сергей Златогорский предостерег жителей города. По его словам, относительно благополучная обстановка по коронавирусу, сложившаяся в городе, - не повод расслабляться.

По данным на вечер среды, 22 апреля, в Кузнецке было зарегистрировано 8 подтвержденных случаев заражения COVID-19, на карантине по четырем адресам находилось 168 человек.

«У нас уровень ниже среднего по стране и области, что хорошо и говорит о том, что мы понимаем задачу и правильно ее исполняем. Но в то же время нет поводов расслабляться: ежедневно 4-5 жителей (в том числе контактировавших с заболевшими) госпитализируют с пневмониями и осложненными ОРВИ», - пояснил Златогорский.

Поступают и дополнительные ориентировки по контактным. Так, в город вернулся студент одного из пензенских вузов, общавшийся с зараженным. Продолжают приезжать люди из Москвы.

«Поэтому надо продолжать соблюдать режим самоизоляции и правила санитарной безопасности. Где и как это (вирус. - Прим. ред.) гуляет, сейчас предсказать трудно. У нас есть заболевший из числа работников Алексеевской базы (продуктовой. - Прим. ред.). Кто знает, из-за этого у нас ничего не «выстрелит»? Люди-то проходили через эту торговую точку», - выразил опасения мэр.

Он добавил, что, несмотря на меры, предпринимаемые властями, система здравоохранения может не справиться с всплеском заболеваемости.

«А когда эпидемия выходит за пределы контроля, получается то, что мы видимо по телевидению на примере других стран, когда начинают лечить избирательно: этого лечим, а этого уже не можем; когда ледовые дворцы превращаются в морги; походные крематории и захоронения в братские могилы. Слава богу, что благодаря принятым в нашей стране, области и городе мерам мы ничего этого не испытали на себе. Но еще не вечер. Пик эпидемии еще не прошел», - констатировал Златогорский.

По его словам, в Китае эпидемия длилась месяц, и в России следует ожидать того же.

«То, что нас не захлестнула серьезная волна проблем, начинает расслаблять. Рано расслабляться, я вас уверяю! Можем еще хлебнуть горя», - подчеркнул мэр.

Он посоветовал кузнечанам быть внимательными и собранными, соблюдать карантин и самоизоляцию, а также социальную дистанцию.