Иван Белозерцев пообещал вскоре принять решение по салонам красоты

23.04.2020 | 10:18

На следующей неделе оперативный штаб Пензенской области рассмотрит вопрос об открытии салонов красоты. Об этом заявил губернатор Иван Белозерцев во время прямой линии с предпринимателями в Instagram в четверг, 23 апреля.

«Ситуация очень непростая. Идет рост заболеваемости пневмонией, коронавирусной инфекцией, наши больницы практически заполнены. Если мы сегодня или завтра откроем салоны красоты, то можем получить дополнительное количество заболевших.

Посмотрим до конца этой недели, а на следующей посмотрим по количеству заболевших, открыть или еще раз остаться в таком режиме, в каком находимся сейчас. Я все понимаю. Вы говорите: «Дайте нам возможность работать». Пока штаб считает, что это нецелесообразно. Если ситуация будет развиваться более-менее благоприятно, то мы можем принять это решение (об открытии. - Прим. ред.)», - заявил глава региона.

Владельцы салонов красоты и парикмахерских не впервые обращаются к губернатору с просьбой разрешить им работать, однако каждый раз он остается непреклонным.

«Все мы с вами понимаем, что без салонов красоты и парикмахерских мы сегодня можем с вами обходиться. Абсолютное большинство жителей меня понимает. Надо решить главную проблему - борьба с коронавирусом», - высказывался глава региона 8 апреля.

«Хочется открыть, но пока ситуация не позволяет. Большой проблемы в том, чтобы открыть, нет. Но не получим ли мы увеличения количества заболевших? Давайте еще немного потерпим, посмотрим за ситуацией», - просил Иван Белозерцев 14-го числа.

Уточнялось, что в салонах красоты персонал и клиенты находятся в близком контакте, из-за чего угроза заражения повышается.