Общество

Иван Белозерцев пообещал вскоре принять решение по салонам красоты

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На следующей неделе оперативный штаб Пензенской области рассмотрит вопрос об открытии салонов красоты. Об этом заявил губернатор Иван Белозерцев во время прямой линии с предпринимателями в Instagram в четверг, 23 апреля.

«Ситуация очень непростая. Идет рост заболеваемости пневмонией, коронавирусной инфекцией, наши больницы практически заполнены. Если мы сегодня или завтра откроем салоны красоты, то можем получить дополнительное количество заболевших.

Посмотрим до конца этой недели, а на следующей посмотрим по количеству заболевших, открыть или еще раз остаться в таком режиме, в каком находимся сейчас. Я все понимаю. Вы говорите: «Дайте нам возможность работать». Пока штаб считает, что это нецелесообразно. Если ситуация будет развиваться более-менее благоприятно, то мы можем принять это решение (об открытии. - Прим. ред.)», - заявил глава региона.

Владельцы салонов красоты и парикмахерских не впервые обращаются к губернатору с просьбой разрешить им работать, однако каждый раз он остается непреклонным.

«Все мы с вами понимаем, что без салонов красоты и парикмахерских мы сегодня можем с вами обходиться. Абсолютное большинство жителей меня понимает. Надо решить главную проблему - борьба с коронавирусом», - высказывался глава региона 8 апреля.

«Хочется открыть, но пока ситуация не позволяет. Большой проблемы в том, чтобы открыть, нет. Но не получим ли мы увеличения количества заболевших? Давайте еще немного потерпим, посмотрим за ситуацией», - просил Иван Белозерцев 14-го числа.

Уточнялось, что в салонах красоты персонал и клиенты находятся в близком контакте, из-за чего угроза заражения повышается.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Да всех уж выпускайте, что уж мелочиться

Гость||

Лучше пусть налысо обреется как Рамзан

Гость||

Да, конечно, пойдут все в парикмахерские и перезаражаются. Нет, ничего он не откроет. Будет перестраховываться по двадцать раз и оглядываться на Москву. Самостоятельных решений, как в других регионах, от него ждать не приходится.

Гость||

А в стоматологии безопаснее? На ул. Славы закрывались дантисты?

Гость||

Гость писал(a):

Лучше пусть налысо обреется как Рамзан
И отрастит бороду,потом возьмёт .... посох и пойдёт странствовать......)))

Гость||

Ну так у них же бизнес сыпется. А так как полиции мало,у каждого такого заведения поставят ЧОПовца ,который будет проверят электронный код-пропуск.

Гость||

открывайте чтоб в гробу красивыми лежать.

Гость||

Главное, чтобы краску продавали. Забор закрашивать

Гость||

Если мы сегодня или завтра откроем салоны красоты, то можем получить дополнительное количество заболевших.

А в маршрутках битком как не заразишся ? Одно словоблудие ....... лучше пёрнуть в магазине чем чихнуть в маршрутке .

Гость||

Какие салоны с ума сошли на 20 метров работают 3 парикмахера у них сидят 3 клиента вы представляет какой контакт и их хотят открыть а люди которые торгуют на 30 метров 1 продавец у него в день 2.3 покупателя сидят дома. Нет уж пусть все сидят дома голодные одинаково.

Гость||

Гость писал(a):

Нет уж пусть все сидят дома голодные одинаково.
Да не будет одинаково голодных. Кто вхож, тот и не закрывался.

Гость||

Корона вирус для дебилов!!!Не ужели вы все верите в это?

Гость||

придумал сам себе короновирус(вернее вова придумал)и боимся сами не знаем чего.ваня будь мужиком прими важное решение.открой все.и люди на тебя по другому посмотрят

Гость||

Что то как то "наполовину беременна",это открыть,,это закрыть)))

Гость||

откройте торговые центры!!! люди пользуются масками и перчатками. Близкого контакта нет, аренда налоги и зарплаты надо платить!!!

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Имя: Гость
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