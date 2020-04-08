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Общество | И. Белозерцев пообещал послабления после пика заболеваемости

08.04.2020|14:52
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В среду, 8 апреля, во время прямой линии с подписчиками в Instagram губернатор Иван Белозерцев ответил на вопрос о том, могут ли салоны красоты, парикмахерские и мелкие предприниматели приступить к работе.

«Посмотрим по эпидситуации. Если она будет нормализовываться, если мы пройдем пик, будут определенные послабления. Все мы с вами понимаем, что без салонов красоты и парикмахерских мы сегодня можем с вами обходиться. Абсолютное большинство жителей меня понимает. Надо решить главную проблему - борьба с коронавирусом», - высказался глава региона.

Говоря о возможности сокращения количества нерабочих дней и возвращения к прежней жизни уже в апреле, Иван Белозерцев отметил, что это не исключено, но все также будет зависеть от эпидситуации, которая складывается в России вообще и в Пензенской области в частности.

По данным на 8 апреля, в регионе зарегистрировано 52 случая заболевания коронавирусом. Двое человек находятся в реанимации на искусственной вентиляции легких. Состояние остальных пациентов удовлетворительное, стабильное.

В оперштабе уточнили, что не у всех пневмония - есть подтвержденные пациенты с симптоматикой ОРВИ. Таких на порядок больше, чем тех, у кого диагностирована вирусная пневмония.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость|08.04.2020 15:15|

Сегодня совещание у верховного ... как скажет так и будет. разрешальщик...

Гость|08.04.2020 15:16|

Коллективный психоз продолжается! Если так мониторить любое другое заболевание, говорить сколько заразилось, умерло, все ужаснутся...очень жаль конечно, но к сожалению мир устроен так что каждый день кто то от чего то умирает...в том числе и от заболеваний которые передаются от человека к человеку. Давайте тогда сидеть на вечном карантине...только тогда надо сделать гособеспечение граждан (как в ОАЭ) и все будут довольны...особенно коммунисты, их мечта осуществится, настанет Коммунизм)

Гость|08.04.2020 15:18|

В общем вокруг да около и ни о чем

Гость|08.04.2020 15:19|

Ты уже обещал 100автобусов цырк достроить корабли пустить танк отремонтировать

Гость|08.04.2020 15:19|

Ты зачем заменил отличные остановки на убожество?

Гость|08.04.2020 15:20|

Пошёл ты в Опу Ваня!

Гость|08.04.2020 15:21|

Менее уважаемого народом губереатора надо еще поискать...

Гость|08.04.2020 15:26|

Зачем меняют сейчас бордюры около олимпа , ну заменитель асфальт зачем бордюры трогать они ещё более нормальные , неужели деньги некуда девать

Гость|08.04.2020 15:29|

Послабления чего?Режим Чрезвычайного Положения не введён,режим карантина не введён,режим самоизоляции у нас практически добровольный."Режим полной готовности ",как "режим самоизоляции" с юридической точки зрения бред .Власть не захотела нести издержки и перенесла все издержки на народ. Посмотрим что будут делать упыри,когда после спада этого всего суды будут завалены исками от граждан на этот правовой беспредел.

Гость|08.04.2020 15:31|

Бордюры заражённые. Их меняют на чистые

Гость|08.04.2020 15:32|

РЕН ТВ что молчим?давай ещё репортажи.

Гость|08.04.2020 15:32|

Не тебе веры у пензяков горе и боль Пензы.

Гость|08.04.2020 15:33|

Гость писал(a):

Ты уже обещал 100автобусов цырк достроить корабли пустить танк отремонтировать
Гость писал(a):
Ты уже обещал 100автобусов цырк достроить корабли пустить танк отремонтировать
ТОЛИ ЕЩЁ БУДЕТ ТОЛИ ЕЩЁ БУДЕТ ТОЛИ ЕЩЁ БУДЕТ ОЙ ОЙ ОЙ

Гость|08.04.2020 15:34|

Если поповское лобби продавит,то вирус победят к Пасхе?

Гость|08.04.2020 15:37|

мечутся туда-сюда, о каком пике речь?

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
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