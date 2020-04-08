08.04.2020 | 14:52

В среду, 8 апреля, во время прямой линии с подписчиками в Instagram губернатор Иван Белозерцев ответил на вопрос о том, могут ли салоны красоты, парикмахерские и мелкие предприниматели приступить к работе.

«Посмотрим по эпидситуации. Если она будет нормализовываться, если мы пройдем пик, будут определенные послабления. Все мы с вами понимаем, что без салонов красоты и парикмахерских мы сегодня можем с вами обходиться. Абсолютное большинство жителей меня понимает. Надо решить главную проблему - борьба с коронавирусом», - высказался глава региона.

Говоря о возможности сокращения количества нерабочих дней и возвращения к прежней жизни уже в апреле, Иван Белозерцев отметил, что это не исключено, но все также будет зависеть от эпидситуации, которая складывается в России вообще и в Пензенской области в частности.

По данным на 8 апреля, в регионе зарегистрировано 52 случая заболевания коронавирусом. Двое человек находятся в реанимации на искусственной вентиляции легких. Состояние остальных пациентов удовлетворительное, стабильное.

В оперштабе уточнили, что не у всех пневмония - есть подтвержденные пациенты с симптоматикой ОРВИ. Таких на порядок больше, чем тех, у кого диагностирована вирусная пневмония.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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