2 апреля пензенских предпринимателей ждут в прокуратуре

26.03.2024 | 19:28

В следующий вторник, 2 апреля, в органах прокуратуры Пензенской области пройдет Всероссийский день приема предпринимателей.

Это ежемесячное мероприятие, которое проводится для оказания помощи представителям бизнеса по правовым вопросам.

В проблемах посетителей будут разбираться сотрудники профильных подразделений областной прокуратуры, а также работники районных прокуратур, осуществляющие надзор в сфере защиты прав предпринимателей.

Прийти можно в период с 9:00 до 18:00 (перерыв на обед с 13:00 до 13:45).

«В прокуратуре области прием будет осуществляться по адресу: г. Пенза, ул. Богданова, 7, кабинет 100, в прокуратурах районного звена - на рабочих местах сотрудников в помещениях соответствующих прокуратур», - уточнила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.