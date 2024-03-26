2 апреля пензенских предпринимателей ждут в прокуратуре

В следующий вторник, 2 апреля, в органах прокуратуры Пензенской области пройдет Всероссийский день приема предпринимателей.
Это ежемесячное мероприятие, которое проводится для оказания помощи представителям бизнеса по правовым вопросам.
В проблемах посетителей будут разбираться сотрудники профильных подразделений областной прокуратуры, а также работники районных прокуратур, осуществляющие надзор в сфере защиты прав предпринимателей.
Прийти можно в период с 9:00 до 18:00 (перерыв на обед с 13:00 до 13:45).
«В прокуратуре области прием будет осуществляться по адресу: г. Пенза, ул. Богданова, 7, кабинет 100, в прокуратурах районного звена - на рабочих местах сотрудников в помещениях соответствующих прокуратур», - уточнила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.
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