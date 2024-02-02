В прокуратуре Пензенской области примут представителей бизнеса

02.02.2024 | 11:51

Во вторник, 6 февраля, прокуратура Пензенской области присоединится к Всероссийскому дню приема предпринимателей.

Он будет проводиться как в областном центре (профильными подразделениями), так и в районах (работниками, на которых возложен надзор в сфере защиты прав этой категории граждан).

Представителей бизнеса ждут с 9:00 до 18:00 (перерыв на обед - с 13:00 до 13:45).

«В прокуратуре области прием будет осуществляться по адресу: г. Пенза, ул. Богданова, 7, кабинет 100, в прокуратурах районного звена - на рабочих местах сотрудников в помещениях соответствующих прокуратур», - уточнила старший помощник прокурора региона Светлана Артамонова.

Аналогичные мероприятия проводятся надзорными органами ежемесячно.