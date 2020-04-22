Вечный огонь в Пензе прошел техническое обслуживание

22.04.2020 | 18:30

Вечный огонь временно переселился в тесную керосиновую лампу, пока приводили в порядок главный элемент мемориала воинской и трудовой доблести на проспекте Победы.

Работы, больше напоминающие торжественную церемонию, провели сотрудники газовой службы.

Прежде чем погасить священное пламя, мастера аккуратно переместили его частицу внутрь стеклянной колбы, а потом начали демонтаж звезды из нержавеющей стали. Далее отключили подачу газа.

Когда Вечный огонь перестал полыхать, сотрудники газовой службы очистили от мусора кирпичный короб, а также совершили другие необходимые манипуляции. Дело привычное.

«В Пензе - два Вечных огня: у памятника Победы и у «Афганских ворот». Мы регулярно проводим их техническое обслуживание, следим за газогорелочными устройствами», - рассказал мастер газовой службы Дмитрий Большухин.

«Смазываем запорную арматуру, чистим саму горелку, если потребуется замена - меняем ее на другую, новую», - уточнил старший мастер газовой службы Альберт Сапрыкин.

После окончания работ Вечный огонь вернулся на свое привычное место.

В настоящий момент на территории Пензы и области завершена подготовка 18 мемориальных комплексов, посвященных подвигу земляков в годы Великой Отечественной войны.