Общество

Вечный огонь в Пензе прошел техническое обслуживание

Печать

Вечный огонь временно переселился в тесную керосиновую лампу, пока приводили в порядок главный элемент мемориала воинской и трудовой доблести на проспекте Победы.

Работы, больше напоминающие торжественную церемонию, провели сотрудники газовой службы.

Прежде чем погасить священное пламя, мастера аккуратно переместили его частицу внутрь стеклянной колбы, а потом начали демонтаж звезды из нержавеющей стали. Далее отключили подачу газа.

Когда Вечный огонь перестал полыхать, сотрудники газовой службы очистили от мусора кирпичный короб, а также совершили другие необходимые манипуляции. Дело привычное.

«В Пензе - два Вечных огня: у памятника Победы и у «Афганских ворот». Мы регулярно проводим их техническое обслуживание, следим за газогорелочными устройствами», - рассказал мастер газовой службы Дмитрий Большухин.

«Смазываем запорную арматуру, чистим саму горелку, если потребуется замена - меняем ее на другую, новую», - уточнил старший мастер газовой службы Альберт Сапрыкин.

После окончания работ Вечный огонь вернулся на свое привычное место.

В настоящий момент на территории Пензы и области завершена подготовка 18 мемориальных комплексов, посвященных подвигу земляков в годы Великой Отечественной войны.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Гость||

а что, "дедушка на палочке" на 9е мая будет?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте