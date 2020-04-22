В пензенской школе начали раздачу соцпайков многодетным семьям

22.04.2020 | 20:05

Екатерина Маринцева получила три коробки с продуктовыми наборами - по одной на каждого сына. Все ее мальчишки учатся в пензенской средней школе № 36. Это учебное заведение по инициативе городской администрации одним из первых в областном центре стало раздавать соцпайки для ребят из многодетных и малоимущих семей.

«Когда у тебя трое детей, прокормить их сложно. Поэтому огромное человеческое спасибо!» - поблагодарила многодетная мать.

В школе продуктовые наборы должны получить 134 ребенка. Их будут раздавать в течение нескольких дней.

«В создавшейся эпидситуации мы должны принять все меры, чтобы обеспечить нераспространение вируса, в том числе через соблюдение социальной дистанции, антибактериальную обработку рук (мы приобрели санитайзеры), влажную уборку помещений», - подчеркнула директор средней школы № 36 г. Пензы Елена Сафронова.

В рамках проекта «Помоги учиться дома» одной из многодетных матерей, пришедшей за продуктовым набором, школа подарила нетбук.