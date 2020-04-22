Общество

В пензенской школе начали раздачу соцпайков многодетным семьям

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Екатерина Маринцева получила три коробки с продуктовыми наборами - по одной на каждого сына. Все ее мальчишки учатся в пензенской средней школе № 36. Это учебное заведение по инициативе городской администрации одним из первых в областном центре стало раздавать соцпайки для ребят из многодетных и малоимущих семей.

«Когда у тебя трое детей, прокормить их сложно. Поэтому огромное человеческое спасибо!» - поблагодарила многодетная мать.

В школе продуктовые наборы должны получить 134 ребенка. Их будут раздавать в течение нескольких дней.

«В создавшейся эпидситуации мы должны принять все меры, чтобы обеспечить нераспространение вируса, в том числе через соблюдение социальной дистанции, антибактериальную обработку рук (мы приобрели санитайзеры), влажную уборку помещений», - подчеркнула директор средней школы № 36 г. Пензы Елена Сафронова.

В рамках проекта «Помоги учиться дома» одной из многодетных матерей, пришедшей за продуктовым набором, школа подарила нетбук.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Типерь ЕГЭ сдадим!!!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

получила три коробки с продуктовыми наборами
да как же до несла?

Гость||

Гость писал(a):

Типерь ЕГЭ сдадим!!!
В КНДР увеличили количество капусты в продовольственном пайке в честь Дня Солнца(День рождения Ким Ир Сена).

Имя: Гость
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