Общество

В Пензенской области браконьеры уничтожили лес на 1,7 млн руб.

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Несколько незаконных рубок деревьев в Пензенской области обнаружили работники лесного хозяйства.

В Сердобском лесничестве браконьер спилил пять сосен общим объемом древесины 7,47 куб. м. Ущерб составил 266 357 рублей. Материалы направлены в правоохранительные органы, полиция устанавливает личность нарушителя.

Еще одно нарушение закона произошло в Камешкирско-Лопатинском лесничестве. Там были срублены сухие деревья - дуб и сосна. Размеры вреда, причиненного лесам, составили 2 729 рублей и 4 738 рублей соответственно.

Браконьеры уже установлены и привлечены к административной ответственности.

«Всего с начала 2020 года на землях лесного фонда в Пензенской области выявлено 13 случаев незаконной рубки деревьев общим объемом 58,54 куб. м. Ущерб составил 1 720 803 рубля», - сообщили в пресс-службе регионального минлесхоза.

Помимо браконьеров, урон лесам Сурского края наносят природные катаклизмы. Так, 11 и 12 апреля ураган повалил множество деревьев. Теперь работникам лесхозов приходится очищать дороги и просеки от ветровальной и снеголомной древесины. По оценкам специалистов, больше всего работ предстоит выполнить в Ахунско-Ленинском, Большевьясском, Лунинском лесничествах.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — фото minleshoz.pnzreg.ru
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Гость||

жрецы вырубили половину сквера имени Лермонтова. Когда их накажут?

Гость||

Гость писал(a):

жрецы вырубили половину сквера имени Лермонтова. Когда их накажут?
Часть Ахунского леса и часть Арбековского леса вырублена и захвачена под коттеджи ,и вместо проверок власти во главе с губернатором узаконивают захват,а скоро там ещё и дороги строить начнут.

Гость||

Ребята, вы уж не смешите подобными сенсационными расследованиями. "Обнаружили!!!!" "Сухие деревья!!" Все Ахуны вырубили и никто ничего не "обнаружил"

Гость||

Все в лес за валежником .

Имя: Гость
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