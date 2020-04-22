В Пензенской области браконьеры уничтожили лес на 1,7 млн руб.

22.04.2020 | 09:55

Несколько незаконных рубок деревьев в Пензенской области обнаружили работники лесного хозяйства.

В Сердобском лесничестве браконьер спилил пять сосен общим объемом древесины 7,47 куб. м. Ущерб составил 266 357 рублей. Материалы направлены в правоохранительные органы, полиция устанавливает личность нарушителя.

Еще одно нарушение закона произошло в Камешкирско-Лопатинском лесничестве. Там были срублены сухие деревья - дуб и сосна. Размеры вреда, причиненного лесам, составили 2 729 рублей и 4 738 рублей соответственно.

Браконьеры уже установлены и привлечены к административной ответственности.

«Всего с начала 2020 года на землях лесного фонда в Пензенской области выявлено 13 случаев незаконной рубки деревьев общим объемом 58,54 куб. м. Ущерб составил 1 720 803 рубля», - сообщили в пресс-службе регионального минлесхоза.

Помимо браконьеров, урон лесам Сурского края наносят природные катаклизмы. Так, 11 и 12 апреля ураган повалил множество деревьев. Теперь работникам лесхозов приходится очищать дороги и просеки от ветровальной и снеголомной древесины. По оценкам специалистов, больше всего работ предстоит выполнить в Ахунско-Ленинском, Большевьясском, Лунинском лесничествах.