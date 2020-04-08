08.04.2020 | 16:35

В среду, 8 апреля, в постановление губернатора Пензенской области о режиме повышенной готовности внесены изменения, касающиеся Заречного.

С 13 по 30 апреля в городе вводятся дополнительные ограничительные мероприятия. Выезд из закрытого административно-территориального образования и въезд в него будет осуществляться по согласованию с администрацией города.

Лицам, въезжающим в Заречный в связи с работой, следует исключить контакты, не связанные со служебной необходимостью.

Тем, кто прибывает в Заречный после 13 апреля из других регионов России, где зарегистрированы случаи заражения новой коронавирусной инфекцией, необходимо сообщать о своем приезде в единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону +7 (8412) 60-80-05.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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