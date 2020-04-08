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Общество | Пересечь границы Заречного можно будет только с разрешения властей

08.04.2020|16:35
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В среду, 8 апреля, в постановление губернатора Пензенской области о режиме повышенной готовности внесены изменения, касающиеся Заречного.

С 13 по 30 апреля в городе вводятся дополнительные ограничительные мероприятия. Выезд из закрытого административно-территориального образования и въезд в него будет осуществляться по согласованию с администрацией города.

Лицам, въезжающим в Заречный в связи с работой, следует исключить контакты, не связанные со служебной необходимостью.

Тем, кто прибывает в Заречный после 13 апреля из других регионов России, где зарегистрированы случаи заражения новой коронавирусной инфекцией, необходимо сообщать о своем приезде в единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону +7 (8412) 60-80-05.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — фото pnzreg.ru
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Гость|08.04.2020 16:44|

Давно пора.

Гость|08.04.2020 16:47|

Шныряют туда сюда заразу разносят-Закрыть!

Гость|08.04.2020 17:01|

Опять Заречный!? Непременно закрыть и без всяких типа туда- сюда.нет нет только закрыть!

Гость|08.04.2020 17:16|

Больничку туда надо перенести с вирусными. Ворота естессно заварить! так для всех будет безопаснее, да и преступности меньше в пензе в разы станет

Гость|08.04.2020 17:29|

Модер, какой же ты тупой и завистливый пакостник))

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