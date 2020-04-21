До 1 января 2021 года жителям области не будут начислять пени по ЖКХ

21.04.2020 | 18:00

До 1 января 2021 года жителям Пензенской области не будут начислять пени и неустойки за неполную и несвоевременную оплату квитанций за жилищно-коммунальные услуги. Такие меры вводятся согласно постановлению Правительства РФ.

Об этом представителям СМИ на брифинге сообщила начальник Госжилстройтехинспекции Пензенской области Инна Левченко.

«Если до 1 января закончится интервал между поверками индивидуальных приборов учета, их данные все равно будут приниматься к начислению, то есть исполнитель коммунальной услуги обязан будет принять данные даже по счетчику, у которого уже наступил срок поверки», - рассказала она.

Временное отсутствие пеней и неустоек не означает, что по счетам не нужно платить. Суммы в графах за пользование ресурсами остаются обязательными. Но отправляться с квитанциями на почту и в банки не рекомендуется, поскольку в регионе по-прежнему действует режим самоизоляции.

«Убедительная просьба активнее пользоваться дистанционными формами оплаты жилищно-коммунальных услуг. Бояться, что начислят пени или обратятся в судебные органы, чтобы взыскать за несвоевременную или неполную оплату, сейчас не нужно: до 1 января это законодательно запрещено», - уточнила Инна Левченко.

От взносов за капитальный ремонт граждане полностью освобождены на три месяца - с 1 апреля по 30 июня.