В Пензе в Светлую седмицу звонари бьют в колокола за здравие горожан

20.04.2020 | 19:25

За здравие всех прихожан храма Святых Мучеников Адриана и Наталии и не только бьет в колокола Александр Ясенев. Звонарь-самоучка в пасхальную неделю разносит благую весть.

«Чтобы все люди очистились, для того оно и существует», - заявил Александр Ясенев.

По традиции в Светлую седмицу любой может подняться на колокольню и позвонить. В сегодняшних условиях желающие в очереди не выстраиваются: верующие соблюдают режим самоизоляции. За тех, кто молится дома, старается звонарь.

У него, кстати, нет музыкального образования - колоколами управлять научился по видеоурокам в интернете. В его «ансамбле» семь инструментов, самый маленький получил название «пискун» за свое тонкое звучание.

Песнь ангелов - так еще называют переливы колоколов. Их звучание давно и прочно вошло в жизнь христиан.

«Это было характерно для наших предков - созывать на молитву, обозначать какие-то торжества, значимые события, победы. Одна из главнейших в истории человечества - победа над смертью, победа Христа», - рассказал настоятель храма Святых Мучеников Адриана и Наталии протоиерей Николай Грошев.

В тех храмах, где еще не установили автоматическую систему, звонари состоят на особом счету. Тому, что управляет колоколами строящегося Спасского собора, нездоровится, и исполины пока замерли в ожидании.