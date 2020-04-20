Общество

В Пензе в Светлую седмицу звонари бьют в колокола за здравие горожан

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За здравие всех прихожан храма Святых Мучеников Адриана и Наталии и не только бьет в колокола Александр Ясенев. Звонарь-самоучка в пасхальную неделю разносит благую весть.

«Чтобы все люди очистились, для того оно и существует», - заявил Александр Ясенев.

По традиции в Светлую седмицу любой может подняться на колокольню и позвонить. В сегодняшних условиях желающие в очереди не выстраиваются: верующие соблюдают режим самоизоляции. За тех, кто молится дома, старается звонарь.

У него, кстати, нет музыкального образования - колоколами управлять научился по видеоурокам в интернете. В его «ансамбле» семь инструментов, самый маленький получил название «пискун» за свое тонкое звучание.

Песнь ангелов - так еще называют переливы колоколов. Их звучание давно и прочно вошло в жизнь христиан.

«Это было характерно для наших предков - созывать на молитву, обозначать какие-то торжества, значимые события, победы. Одна из главнейших в истории человечества - победа над смертью, победа Христа», - рассказал настоятель храма Святых Мучеников Адриана и Наталии протоиерей Николай Грошев.

В тех храмах, где еще не установили автоматическую систему, звонари состоят на особом счету. Тому, что управляет колоколами строящегося Спасского собора, нездоровится, и исполины пока замерли в ожидании.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Так ты проживи ещё эту седьмицу...

Гость||

Крестный лет не помог. Только ещё хуже стало. Что теперь ждать?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Тому, что управляет колоколами строящегося Спасского собора, нездоровится,
Каков диагноз?

Гость||

Один летает, другой звонит, а медицины, как не было нормальной так и нет! Чтоб ещё придумать?

Гость||

Гость писал(a):

penzainform.ru писал(a):
Тому, что управляет колоколами строящегося Спасского собора, нездоровится,
Каков диагноз?
Перебрал малясь на Пасху, быват.

Гость||

Гость писал(a):

Перебрал малясь на Пасху, быват.
Лишь бы на вербное воскресенье ничего не подхватил.

Гость||

А может вирус это?

Гость||

22.03.20 Белгородская митрополия боролась с коронавирусом колокольным звоном.

Гость||

Надысь Кагор с самогонкой перемешал вот и результат. А утреца ишо опехмелился, вот и захворал.

Гость||

Так они говорят, что колокольный звон убивает вирус и похмелье.

Гость||

До колокольни ишо доползти надоть, не осилил.

Гость||

А Мурку может сбацать?Попы по-пьяни уважают Мурку.

Гость||

Я тоже сегодня песни пел, на мотив Сектора Газа - "Самоизоляция"!

Имя: Гость
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