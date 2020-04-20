В Пензе рекомендовали усилить дежурство аварийных бригад

20.04.2020 | 15:28

В мэрии Пензы предупредили о надвигающейся непогоде. Неблагоприятные метеоусловия

ожидаются во вторник, 21 апреля.

По данным Пензенского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, местами возможны сильные дожди и северо-восточный ветер, порывы которого будут достигать 15-18 метров в секунду.

Столбик термометра ночью покажет от 0 до +5 градусов, днем – от +3 до +8.

«Управление по делам ГОЧС Пензы рекомендует заинтересованным лицам и организациям (в первую очередь – электроснабжающим, связи, а также сферы жилищно-коммунального хозяйства) усилить дежурство аварийно-восстановительных бригад», - добавили в пресс-службе администрации города.