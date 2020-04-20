Общество

В Пензе рекомендовали усилить дежурство аварийных бригад

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В мэрии Пензы предупредили о надвигающейся непогоде. Неблагоприятные метеоусловия

ожидаются во вторник, 21 апреля.

По данным Пензенского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, местами возможны сильные дожди и северо-восточный ветер, порывы которого будут достигать 15-18 метров в секунду.

Столбик термометра ночью покажет от 0 до +5 градусов, днем – от +3 до +8.

«Управление по делам ГОЧС Пензы рекомендует заинтересованным лицам и организациям (в первую очередь – электроснабжающим, связи, а также сферы жилищно-коммунального хозяйства) усилить дежурство аварийно-восстановительных бригад», - добавили в пресс-службе администрации города.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

А вот почему сломанные деревья не убирали - ждали когда остальные свалит или разбросает поинтереснее

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