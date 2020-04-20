В Пензе рекомендовали усилить дежурство аварийных бригад

В мэрии Пензы предупредили о надвигающейся непогоде. Неблагоприятные метеоусловия
ожидаются во вторник, 21 апреля.
По данным Пензенского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, местами возможны сильные дожди и северо-восточный ветер, порывы которого будут достигать 15-18 метров в секунду.
Столбик термометра ночью покажет от 0 до +5 градусов, днем – от +3 до +8.
«Управление по делам ГОЧС Пензы рекомендует заинтересованным лицам и организациям (в первую очередь – электроснабжающим, связи, а также сферы жилищно-коммунального хозяйства) усилить дежурство аварийно-восстановительных бригад», - добавили в пресс-службе администрации города.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
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