Общество

Оставшимся без работы пензенцам предложили список вакансий

Печать

Из-за нестабильной ситуации на рынке труда, спровоцированной пандемией коронавируса, в Пензе стало увеличиваться количество безработных.

В понедельник, 20 апреля, городская администрация опубликовала актуальный список вакантных должностей с указанием средней заработной платы. Свободных мест для желающих трудоустроиться - 3 337.

Самыми востребованными оказались медсестры (по состоянию на 20-е число в областном центре имеется 238 таких вакансий с з/п 19 117 рублей). Также требуются военнослужащие - рядовые и сержанты (217, 33 000 рублей), проводники пассажирского вагона (138, 28 500), уборщики помещений (138, 12 807), укладчики-упаковщики (110, 19 000), водители (100, 22 944), швеи (91, 17 298), охранники (73, 16 724), продавцы-консультанты (71, 19 547), фельдшеры скорой помощи (65, 23 406).

Среди наиболее высокооплачиваемых должностей - технический директор (1, 100 000 рублей), начальник конструкторского отдела (1, 70 000), заведующий сектором (1, 50 000), начальник участка в строительстве (1, 50 000), инженер по автоматизированным системам управления технологическими процессами (1, 50 000).

На зарплату выше среднего приглашают прораба на стройке (3, 47 500 рублей), профессора (1, 47 040), инженера-механика (2, 45 000), машиниста автогрейдера (2, 45 000), машиниста погрузочной машины (4, 42 500), машиниста фрезерно-зачистной машины (2, 42 500), машиниста катка самоходного и полуприцепного на пневматических шинах (1, 40 000), участкового врача-педиатра (16, 43 677), врача-гематолога (8, 42 000), врача-радиолога (4, 42 000), бетонщика (1, 40 000), учителя-дефектолога (1, 40 000), электромонтажника по освещению и осветительным сетям (2, 40 000).

Средняя заработная плата по всем вакансиям составляет 20 534,93 рубля.

«По вопросам трудоустройства обращайтесь по телефонам горячей линии Центра занятости населения города Пензы: (8-841-2)48-89-69 и 48-89-94», - предупредили в пресс-службе администрации Пензы.

С полным списком вакансий можно ознакомиться здесь.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Гость||

профессора (1, 47 040) - куда обращаца?

Гость||

Средняя заработная плата по всем вакансиям составляет 20 534,93 рубля.

А писали 47 000+-?

Гость||

веревку и мыло

Гость||

Ну а кому сейчас легко, кризис...

Гость||

Конечно, тоесть если мы пойдём работать по предоставленному гражданам этому списку мы коронавирусом не заболеем, там особая атмосфера значит.

Гость||

даеш работу

Гость||

Сегодня пыталась неоднократно дозвониться по тел.498969 бесполезно...никто трубку не берет, 88002016086 сбрасывают трубку посточнно...для чегл дают номера телефонов...если трубку там не берут...про сайт работа .ру...вообще мало информации, на какую ссылку писать в госуслугах...для кого сайт работа.ру нет ничего никакого разьяснения для граждан...как всегда всё делают данные службы трудоустройства и Минтруда г.Пензы через одно место...так что то сказали и всё на этом, их работа составленна по данным вопросам для людей поверхностно...куда смотрит губернатор...и власти горола...народ и так на самоизрляции а нормально предоставленной информации городанам нет...по работе.ру...тоже...ужас...

Гость||

средняя зарплата по данным статистики по Пензе, в районе 32000 руб. а тут всего 20500 руб! Это как!? Это форма современного рабства! Дураков ищут кто согласен за копейки работать! Пусть губер и все остальные властные чинуши работают за 20500 руб!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

водители (100, 22 944)
Это что за цыфры, это з.п. за день, за неделю, за год? А где все это раньше было??!

Гость||

Рабовладельческий строй не закончился, он изменился, теперь не надо содержать и кормить рабов, они сами о себе должны заботится и размножатся а главное- они должны кормить рабовладельцев - тех кто у власти. А забота современных рабовладельцев - это контролировать рабов, промывать им мозги, придумывать правила (законы) для рабов ну и конечно наказывать самых дерзких. Человеческая природа не изменилась, изменились только методы!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте