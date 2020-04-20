Оставшимся без работы пензенцам предложили список вакансий

20.04.2020 | 12:01

Из-за нестабильной ситуации на рынке труда, спровоцированной пандемией коронавируса, в Пензе стало увеличиваться количество безработных.

В понедельник, 20 апреля, городская администрация опубликовала актуальный список вакантных должностей с указанием средней заработной платы. Свободных мест для желающих трудоустроиться - 3 337.

Самыми востребованными оказались медсестры (по состоянию на 20-е число в областном центре имеется 238 таких вакансий с з/п 19 117 рублей). Также требуются военнослужащие - рядовые и сержанты (217, 33 000 рублей), проводники пассажирского вагона (138, 28 500), уборщики помещений (138, 12 807), укладчики-упаковщики (110, 19 000), водители (100, 22 944), швеи (91, 17 298), охранники (73, 16 724), продавцы-консультанты (71, 19 547), фельдшеры скорой помощи (65, 23 406).

Среди наиболее высокооплачиваемых должностей - технический директор (1, 100 000 рублей), начальник конструкторского отдела (1, 70 000), заведующий сектором (1, 50 000), начальник участка в строительстве (1, 50 000), инженер по автоматизированным системам управления технологическими процессами (1, 50 000).

На зарплату выше среднего приглашают прораба на стройке (3, 47 500 рублей), профессора (1, 47 040), инженера-механика (2, 45 000), машиниста автогрейдера (2, 45 000), машиниста погрузочной машины (4, 42 500), машиниста фрезерно-зачистной машины (2, 42 500), машиниста катка самоходного и полуприцепного на пневматических шинах (1, 40 000), участкового врача-педиатра (16, 43 677), врача-гематолога (8, 42 000), врача-радиолога (4, 42 000), бетонщика (1, 40 000), учителя-дефектолога (1, 40 000), электромонтажника по освещению и осветительным сетям (2, 40 000).

Средняя заработная плата по всем вакансиям составляет 20 534,93 рубля.

«По вопросам трудоустройства обращайтесь по телефонам горячей линии Центра занятости населения города Пензы: (8-841-2)48-89-69 и 48-89-94», - предупредили в пресс-службе администрации Пензы.

С полным списком вакансий можно ознакомиться здесь.