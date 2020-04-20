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Общество

Новоселы Спутника поделились отзывами о сельской ипотеке

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Все больше интереса вызывает государственная программа ипотечного льготного кредитования, которая с этого года начала действовать в том числе на территории Города Спутника.

Получить кредит на покупку жилья под 2,7% годовых прямо сейчас более чем реально. Вот что говорят об этом первые новоселы Спутника, воспользовавшиеся сельской ипотекой.

Николай Судомоинов живет в Городе Спутнике с 2012 года. В 2020-м он не только расширил жилплощадь для семьи, но и решил позаботиться о родителях, купив для них квартиру по соседству, тоже в Спутнике.

«Для меня выбор был очевиден. Спутник подходил в программу сельской ипотеки, и это стало определяющим фактором», - рассказал Николай.

Татьяна Казакова по сельской ипотеке приобретает в Спутнике трехкомнатную квартиру.

«Мы были очень рады, что Спутник попал в число территорий, где действует сельская ипотека, потому что районов с такой развитой инфраструктурой сегодня нет и в Пензе. Проблем с оформлением ипотеки вообще никаких не было, пакет документов минимальный, очень быстро все одобрили, документы на квартиру сейчас проходят процедуру регистрации права собственности», - поделилась Татьяна.

Стоит отметить, что сельская ипотека действует на приобретение недвижимости и в сданных домах, и в строящихся. Узнать больше можно по телефону 28-28-20.

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