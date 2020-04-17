Общество

Зареченцам рассказали, что делать для выезда из города в выходные

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Жители Заречного, которым нужно в субботу и воскресенье по неотложной надобности выехать из города, должны получить разрешение.

Как сообщается на сайте администрации закрытого города, для этого необходимо обратиться в МКУ «Управление гражданской защиты». Оно расположено в доме № 4Б на проспекте 30-летия Победы. Телефон 60-80-05.

При себе необходимо иметь паспорт, отмечается в сообщении.

Ранее зареченцам, которые трудятся в пределах города, оформили пропуска для передвижения к месту работы и обратно. Жителям закрытого города, работающим в Пензе, специальные разрешения оформляются по заявке работодателя.

С 13 апреля в Заречном введены дополнительные ограничительные мероприятия: выезд из закрытого административно-территориального образования и въезд в него осуществляется по согласованию с администрацией города.

В Заречном официально подтверждено три случая заражения коронавирусом. На базе инфекционного корпуса развернут стационар на 80 мест для пациентов с COVID-19.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Где же вы, пензюки, желающие закрыть Заречный? А ну бегом писать свои тупенькие комментарии!

Гость||

А как пензенцам получить разрешение для выезда за город в выходные?

Гость||

Так так, заперли получается пауков в банке.

Посмотрим чем отличится ещё заречный акромя поджогов пенсионеров и метания ножей в женские окорока.

Имя: Гость
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