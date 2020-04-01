01.04.2020 | 17:37

Зареченцы, которые продолжают трудиться в период самоизоляции, для передвижения по городу должны иметь специальное разрешение, вместе с которым предъявляется паспорт. При этом передвигаться из дома на работу и обратно зареченцы должны кратчайшим путем.

Получить это разрешение можно только после того, как работодатель принял решение о продолжении деятельности исходя из перечня дозволенных работ.

«После этого работодатель определяет, кто именно из сотрудников будет задействован на работе. Руководитель организации оформляет и направляет заявку в строгом соответствии с образцом», - сообщается на сайте администрации Заречного.

К письму прилагаются заполненные бланки разрешений на каждого работника. Их можно скачать на сайте мэрии в разделе «Коронавирус».

Документы принимаются в администрации Заречного с 10:00 до 12:00 и с 15:00 до 17:00. Разрешения выдаются руководителю организации под роспись. Справки можно получить по телефону 60-07-07 с 9:00 до 18:00.

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