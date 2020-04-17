За судьбой детей погибшей в пожаре женщины следит прокурор области

17.04.2020 | 10:20

Прокуратура Пензенской области контролирует выяснение обстоятельства смертельного пожара в Нижнем Ломове, унесшего жизни семи человек.

Трагедия произошла в ночь на 25 марта. Огонь охватил деревянный дом общей площадью 100 квадратных метров. Погибли две женщины (1982 и 1985 года рождения), двое мужчин (1982 и 1983 года рождения) и три девочки (две - 2012 и одна - 2008 года рождения).

Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности двум и более лицам. Для контроля и координации деятельности правоохранительных органов на место трагедии выезжала прокурор региона Наталья Канцерова.

На данный момент областная прокуратура проверила взаимодействие органов системы профилактики с семьями пострадавших. Опрошены соседи, друзья, родственники, учителя, получены объяснения должностных лиц, изучены материалы профилактической работы.

«Установлены серьезные нарушения законодательства в работе органов полиции, опеки и попечительства, социальной защиты населения, районной комиссии по делам несовершеннолетних и защиты их прав, администрации Нижнего Ломова и школы.

Ведется сбор материалов для выявления в действиях должностных лиц признаков халатности. Проверяется законность отказа в возбуждении уголовного дела в отношении матери третьей погибшей девочки в связи с неисполнением ею родительских обязанностей», - рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Она добавила, что судьба оставшихся в живых детей погибшей женщины находится под личным контролем Натальи Канцеровой.