Общество

За судьбой детей погибшей в пожаре женщины следит прокурор области

Печать

Прокуратура Пензенской области контролирует выяснение обстоятельства смертельного пожара в Нижнем Ломове, унесшего жизни семи человек.

Трагедия произошла в ночь на 25 марта. Огонь охватил деревянный дом общей площадью 100 квадратных метров. Погибли две женщины (1982 и 1985 года рождения), двое мужчин (1982 и 1983 года рождения) и три девочки (две - 2012 и одна - 2008 года рождения).

Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности двум и более лицам. Для контроля и координации деятельности правоохранительных органов на место трагедии выезжала прокурор региона Наталья Канцерова.

На данный момент областная прокуратура проверила взаимодействие органов системы профилактики с семьями пострадавших. Опрошены соседи, друзья, родственники, учителя, получены объяснения должностных лиц, изучены материалы профилактической работы.

«Установлены серьезные нарушения законодательства в работе органов полиции, опеки и попечительства, социальной защиты населения, районной комиссии по делам несовершеннолетних и защиты их прав, администрации Нижнего Ломова и школы.

Ведется сбор материалов для выявления в действиях должностных лиц признаков халатности. Проверяется законность отказа в возбуждении уголовного дела в отношении матери третьей погибшей девочки в связи с неисполнением ею родительских обязанностей», - рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Она добавила, что судьба оставшихся в живых детей погибшей женщины находится под личным контролем Натальи Канцеровой.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Гость||

Заголовок статьи звучит как угроза этим самым детям.

Гость||

Продолжайте слежку.

Mustafa||

Типа, гром грянул....

Гость||

Прокурор области следит в режиме online?

Гость||

Не, выглядывает иногда из-за забора

Гость||

В бинокль с берёзы зырит

Гость||

ниче не понял алкаши чтоли...

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте