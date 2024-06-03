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Происшествия

В Пензе при пожаре на улице Ново-Казанской пострадал мужчина

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В ночь на понедельник, 3 июня, в Пензе произошел пожар в доме № 29 на улице Ново-Казанской.

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 0:54. На борьбу с огнем прибыли 27 человек личного состава, использовалось 6 единиц техники.

Огонь уничтожил пятиквартирный дом площадью 500 кв. м.

«Пострадал мужчина 1967 года рождения. Проводится проверка», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

По предварительной версии, причиной пожара стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

Еще один крупный пожар произошел накануне в Кузнецке, на улице Фабричной. На его тушение привлекалось 22 человека и 6 единиц техники.

В Пензе при пожаре на улице Ново-Казанской пострадал мужчина

На доме барачного типа сгорела кровля на площади 300 кв. м, он частично выгорел внутри. Люди в огне не пострадали.

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Источник — фото и видео ГУ МЧС России по Пензенской области
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