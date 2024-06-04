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Криминал

Перед судом предстанет пензячка, пообещавшая клиентке 4 кровати

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29-летнюю жительницу Пензенской области обвиняют в мошенничестве. По версии следствия, женщина выманила у жертвы 90 тысяч рублей и долго скрывалась от полиции.

В мае 2023-го пензячка создала в Сети группу, в которой предлагалось купить мебель. На самом деле женщина не собиралась ничего продавать.

Объявление привлекло внимание жительницы Ингушетии. Она пожелала приобрести 4 кровати с матрасами, договорилась со злоумышленницей и перевела требуемую сумму на ее счет.

Вскоре женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. Правоохранители установили личность мошенницы, но та сумела скрыться. Пензячку объявили в розыск. Ее задержали в апреле 2024-го, а затем заключили под стражу.

«Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Назрановский районный суд», - сообщили в прокуратуре Республики Ингушетия.

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