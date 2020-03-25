25.03.2020 | 07:10

В ночь с 24 на 25 марта в Пензенской области произошел пожар. Сигнал о возгорании в Заречном переулке в Нижнем Ломове поступил в 1:30.

На место происшествия выехали 18 сотрудников регионального ГУ МЧС и 6 единиц техники. Оказалось, горел частный одноэтажный деревянный жилой дом, крытый шифером по деревянной обрешетке. Его общая площадь - 100 кв. м, электроснабжение центральное, отопление газовое.

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдался открытый огонь и сильное задымление внутри дома. Дом выгорел полностью», - рассказала начальник пресс-службы регионального ГУ МЧС России Анна Шупилова.

В доме обнаружены семеро погибших: три девочки (две 2012-го и одна 2008 года рождения) и четверо взрослых.

В настоящее время на месте работают дознаватели и испытательная пожарная лаборатория. Причина пожара устанавливается.

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