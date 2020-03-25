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Происшествия | При пожаре в Нижнем Ломове погибли семь человек, в том числе трое детей

25.03.2020|07:10
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В ночь с 24 на 25 марта в Пензенской области произошел пожар. Сигнал о возгорании в Заречном переулке в Нижнем Ломове поступил в 1:30.

На место происшествия выехали 18 сотрудников регионального ГУ МЧС и 6 единиц техники. Оказалось, горел частный одноэтажный деревянный жилой дом, крытый шифером по деревянной обрешетке. Его общая площадь - 100 кв. м, электроснабжение центральное, отопление газовое.

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдался открытый огонь и сильное задымление внутри дома. Дом выгорел полностью», - рассказала начальник пресс-службы регионального ГУ МЧС России Анна Шупилова.

В доме обнаружены семеро погибших: три девочки (две 2012-го и одна 2008 года рождения) и четверо взрослых.

В настоящее время на месте работают дознаватели и испытательная пожарная лаборатория. Причина пожара устанавливается.

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Источник — фото ГУ МЧС по Пензенской области
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Гость|25.03.2020 07:16|

Может -это не правда?Страшное дело-пожар!!!!

Гость|25.03.2020 07:26|

Какой ужас...Господи, помилуй...Пусть земля им будет пухом!(((

Гость|25.03.2020 07:33|

ПОМОГИ БОГ... ТЕРПЕНИЯ РОДНЫМ..ПОГИБШИМ ЗЕМЛЯ ПУХОМ..

Гость|25.03.2020 07:38|

Гость писал(a):

Гость|25.03.2020 07:33|

ПОМОГИ БОГ.

он уже им помог.

Гость|25.03.2020 07:43|

penzainform.ru писал(a):

На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения
вот не пишут через сколько они прибывают первые сп.

Гость|25.03.2020 07:44|

КТО ТАКОЕ ПИШЕТ НЕЛЮДЬ!!!

Гость|25.03.2020 07:46|

Какое горе!!!!!!

Гость|25.03.2020 07:49|

Жаль,что пожарные в 99 % случаев приезжают посмответь на угольки. Страшная трагедия.

Гость|25.03.2020 07:49|

Гость писал(a):

Гость|25.03.2020 07:44|

КТО ТАКОЕ ПИШЕТ НЕЛЮДЬ!!!

чо именно пишут вот этоГость писал(a):
Гость|25.03.2020 07:33|

ПОМОГИ БОГ.

это точно не уместно такое писать

Гость|25.03.2020 07:53|

Детей жалко,стали жертвами халатности взрослых.Пусть земля им будет пухом.

Имя: Гость
Комментарий:

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