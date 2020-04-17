Вадим Супиков вручил волонтерам топливные карты

17.04.2020 | 09:05

В четверг, 16 апреля, руководитель фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Пензенской области Вадим Супиков посетил волонтерский центр и вручил топливные карты на 480 литров и продуктовую корзину пензенским волонтерам.

В условиях распространения опасного коронавируса добровольцы с риском для своего здоровья бескорыстно помогают тем, кому нужна поддержка.

В зоне особого внимания волонтеров находятся пожилые люди, инвалиды, семьи с детьми. Им доставляют продукты, лекарства. Добровольцы работают в постоянном напряжении по 12 часов и больше.

Вадим Супиков выразил им сердечную благодарность за бескорыстный труд и призвал соблюдать личную безопасность, беречь себя и своих близких.