Общество

Железнодорожную станцию «Белинская» планируют благоустроить

Печать

В Пензенской области железнодорожную станцию «Белинская» ждет преображение. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства в четверг, 16 апреля.

На территории, прилегающей к вокзалу, обновят пешеходные дорожки, сделают лестничные сходы, оборудуют парковки и зоны отдыха.

В ближайшее время станцию посетят специалисты вместе с главным архитектором области Леонидом Иоффе. Им предстоит определить общую концепцию благоустройства территории.

После этого будет разработана проектно-сметная документация и названа стоимость работ.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

Источник — фото pixabay.com
0
0
0
0
 
Гость||

penzainform.ru писал(a):

В ближайшее время станцию посетят специалисты вместе с главным архитектором области Леонидом Иоффе.
Ему место в колонии за его махинации .

Гость||

Так там практически нет пассажирского движения, все через Рузаевку проходит, по электрофицированному участку, короче в очередной раз распил будет.

Гость||

Плитка,бордюры!Ой вы деньги,деньги ,денежки ......

Гость||

В рамках общей концепции благоустройства пусть уж и территорию автовокзала напротив прихватят.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте