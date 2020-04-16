Железнодорожную станцию «Белинская» планируют благоустроить

В Пензенской области железнодорожную станцию «Белинская» ждет преображение. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства в четверг, 16 апреля.
На территории, прилегающей к вокзалу, обновят пешеходные дорожки, сделают лестничные сходы, оборудуют парковки и зоны отдыха.
В ближайшее время станцию посетят специалисты вместе с главным архитектором области Леонидом Иоффе. Им предстоит определить общую концепцию благоустройства территории.
После этого будет разработана проектно-сметная документация и названа стоимость работ.
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penzainform.ru писал(a):Ему место в колонии за его махинации .