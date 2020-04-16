Общество

На пензенском рынке цены не выросли, а покупателей стало меньше

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В этом году продавцы практически отошли от своей традиции поднимать к Пасхе цены на многие товары. По их словам, яйца на рынке стоят ровно столько же, сколько и неделей раньше.

«Не поднимали! Праздник, как бы сказать, святой, но народу поменьше», - констатировала Марина Ключникова.

Валентина Пронина творог отдает по 300 рублей за килограмм, неделей раньше было дешевле всего на 50 рублей. В 2019 году его к празднику предлагали по 400, а то и по 500 рублей.

Лиц покупателей практически не видно из-под масок, но люди не скрывают: даже ожидание Светлого Христова Воскресения не такое, как всегда.

«Грустно. Гостей не можем пригласить. Вроде и надо бы пасху и куличи делать, но только потому, что дети ждут, им интересно. А вообще настроения нет никакого», - рассказали горожане.

Тем не менее творог, масло, изюм и яйца сейчас самые ходовые товары, без них главного пасхального блюда не создать. Его составляющие у всех почти одни и те же, но рецепт у каждой хозяйки свой.

«Я делаю заварную пасху. На газе подогреваются сливки, желтки вместе с сахаром, заливается творожная масса с изюмом, а потом все стекает. Получается очень вкусно», - не стала делать тайны Валентина Пронина.

Таких, кто полностью отказался бы от создания пасхального стола из-за самоизоляции, очень мало. Даже экономные пенсионеры в такой радости себе не отказывают.

«Ко мне дочь с семьей приехали, кулич сделаем, пасху, как обычно», - наметил план пенсионер.

Однако на рынках и в магазинах продуктов берут меньше. Гостей в условиях пандемии мало кто ждет, а многие даже крашеными яйцами обмениваться не планируют.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Ещё месяц-другой без работы и на хлебушек не будет.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Валентина Пронина
корову имеет творог делает или ???

Гость||

Почему открылись автосалоны ?

Гость||

А плату за аренду мест снизили ?

Гость||

Р.р.р.р сейчас очень рычит бабло закрылось

Гость||

Нет, ну как вам: я из поликлиники и вот на рынок? Они вообще думают о чем нибудь?????

Гость||

Разогнали всех, а потом где покупатели?????? В пи....де, хочется сказать!!!

Имя: Гость
Комментарий:

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