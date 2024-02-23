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Общество

Пензенцам посоветовали не готовить блюда из пангасиуса и тилапии

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Жителям Пензенской области необходимо есть блюда из рыбы два-три раза в неделю, чтобы получать достаточно жирных кислот омега-3. Они защищают сосуды и необходимо для профилактики онкологии, сахарного диабета, болезни Альцгеймера.

Однако есть рыба, которая опасна для здоровья. Ее виды перечислила «Российская газета» со ссылкой на гастроэнтеролога Диляру Лебедеву.

По мнению специалиста, не стоит включать в рацион сазана, карася, чехонь, воблу, язь, поскольку в них могут присутствовать описторхи (паразиты, поражающие печень человека. - Прим. ред.).

Акула, рыба-меч, тунец, макрель и марлин - носители тяжелых металлов, ртути, кадмия. Накапливаясь в тканях, элементы отравляют организм.

«Победители «опасного марафона» - сом, пангасиус и тилапия. Они едят все подряд, начиная от падали и заканчивая даже человеческими отходами», - предупредила гастроэнтеролог.

Пензенцам посоветовали готовить и употреблять кету, сельдь, горбушу, треску, минтай и скумбрию.

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