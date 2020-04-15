В Пензе задержали иркутянина и бомжа с полными металлолома мешками

15.04.2020 | 14:10

В понедельник, 13 апреля, в правоохранительные органы поступил сигнал: недалеко от Поселка ЗИФ были замечены двое мужчин, тащивших большие мешки, в которых позвякивало что-то металлическое.

К месту, где появились подозрительные личности, направился экипаж вневедомственной охраны Росгвардии, патрулировавший близлежащую территорию. Через несколько минут бойцы подъехали к одному из пунктов приема металлолома. Там они и увидели двух мужчин, чье описание совпадало с ориентировкой.

Задержанными оказались 39-летний житель Иркутской области и 37-летний гражданин без регистрации. Объяснить, откуда взялось содержимое мешков, они не смогли.

«Для дальнейшего разбирательства их передали сотрудникам полиции», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.