Общество

В Пензе задержали иркутянина и бомжа с полными металлолома мешками

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В понедельник, 13 апреля, в правоохранительные органы поступил сигнал: недалеко от Поселка ЗИФ были замечены двое мужчин, тащивших большие мешки, в которых позвякивало что-то металлическое.

К месту, где появились подозрительные личности, направился экипаж вневедомственной охраны Росгвардии, патрулировавший близлежащую территорию. Через несколько минут бойцы подъехали к одному из пунктов приема металлолома. Там они и увидели двух мужчин, чье описание совпадало с ориентировкой.

Задержанными оказались 39-летний житель Иркутской области и 37-летний гражданин без регистрации. Объяснить, откуда взялось содержимое мешков, они не смогли.

«Для дальнейшего разбирательства их передали сотрудникам полиции», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

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Источник — фото Управления Росгвардии по Пензенской области
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Гость||

Заголовок БОМБА!!!

Гость||

А мой сосед,что-то ест!!!

Гость||

Гость писал(a):

А мой сосед,что-то ест!!!

Позвякивающее?

Гость||

с ЗиФа наверное

Гость||

Дачный сезон открыт, хотите вы этого или нет. Ворам ваше разрешение не нужно

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Задержанными оказались 39-летний житель Иркутской области и 37-летний гражданин без регистрации.
А они малоимущие?

Гость||

якутяночка моя

Гость||

А недавно пензаинформ говорил, какие замечательные люди, эти санитары города, не нужный мусор типа собирают

Гость||

А недавно пензаинформ говорил, какие замечательные люди, эти санитары города, не нужный мусор типа собирают

Имя: Гость
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