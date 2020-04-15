Общество

В Пензе к сдаче норм ГТО будет привлечено 55% населения

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Новенькие спортивные комплексы для сдачи норм ГТО простаивают. Никто здесь не подтягивается на перекладине и не поднимает туловище. Однако испытания в рамках национальной программы «Готов к труду и обороне» в этом году не сорвутся. Готовность к тренировкам в условиях самоизоляции - тоже часть экзамена.

«В своей квартире мы можем отработать ряд упражнений, которые позволят, когда все это закончиться, успешно сдать все нормативы и тесты. Поэтому надо, не выходя из квартиры, уделить свободное время упражнениям и как можно чаще выполнять эти тесты как самим, так и привлекая близких», - заявил руководитель центра тестирования ГТО г. Пензы Владимир Антонов.

Значок ГТО на груди - это явный признак хорошего здоровья. Что-то вроде штампа в справке «Годен».

«Это объективный показатель состояния организма. Не надо ходить в поликлиники и сдавать анализы, а надо просто сдать нормы ГТО и понять, в каком возрасте ты находишься на уровне своего здоровья. Если у тебя нет знака отличия, значит, у тебя проблемы, займись ими в свободное время», - рассудил Владимир Антонов.

Несмотря на сложные условия подготовки, в Пензе в этом году намерены выполнить наказ Президента России: привлечь к сдаче норм ГТО 55% населения.

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Гость||

Если здоровья через край,то может волонтёрами в больницах поработают,или западло?

Д-р Шаффхаузен||

Тех кто выжил в катаклизме добьют метанием гранаты.

Гость||

Толково придумано.

Гость||

и что потом работа будет или зарплату прибавят?

Гость||

Идите лесом со своим ГТО и наказами, так называемого президента

Гость||

А это добровольно или как обычно добровольно-принудительно?

Гость||

А без значка - недочеловек?

Гость||

Наказ президента - это святое! Ладно бы губернатор, а тут сам царь сподобился наказать! Охватить все возрастные группы населения, начиная со средней группы детского сада и кончая пенсионерами в возрасте 70 лет!

Гость||

У меня нет значка ГТО, Юрий Андреев!

И у меня проблемы, как и у всей нашей страны, Юрий Андреев!

И сейчас только дебил пойдет в поликлинику, сдавать анализы, чтобы понять в каком состоянии твоё здоровье, Юрий Андреев!

И сейчас самое время, Юрий Андреев, чтобы, несмотря ни на что, привлечь к сдаче ГТО 55% населения Пензы!

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