Общество

В Кададинском лесничестве забор отнял у сельчан возможность собирать грибы

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В Сосновоборском районе сельчане лишились возможности собирать дары природы. Это выяснила прокуратура, проверив выполнение земельного законодательства в Кададинском лесничестве.

Как оказалось, предприниматель, арендовавший у регионального минлесхоза участок для рекреационной деятельности, оградил эту землю забором.

«Таким образом арендатор нарушил права граждан на свободное и бесплатное пребывание в лесах, заготовку и сбор для собственных нужд дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, других лесных ресурсов», - пояснила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Несмотря на явное нарушение закона, никаких мер к арендатору не был принято. Прокурор района внес представления министру лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области, а также индивидуальному предпринимателю.

«Должностное лицо Кададинского лесничества привлечено к дисциплинарной ответственности, права граждан восстановлены», - подытожила Светлана Артамонова.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Совсем ку-ку? СМИ дают новости для деградатов

Гость||

penzainform.ru писал(a):

нарушил права граждан на свободное и бесплатное пребывание

penzainform.ru писал(a):

пояснила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова
Ух ты как интересно.

А по поводу самоизоляции за свой счет когда прокурор области пояснит?

Гость||

что министр.что предприниматель по уровню знаний на одной линии.....

Гость||

Что творится.Что в скором будущем останется жителям своей страны?Туда не ходи, там не лови,все в аренде, везде заборы,везде охрана .Разве это свободная страна?Человек становится везде чужим.Поганое время...

Гость||

penzainform.ru писал(a):

арендовавший у регионального минлесхоза участок для рекреационной деятельности, оградил эту землю забором.
Ахаха, деньги псу под хвост

Гость||

В Арбековском лесу часть леса оказалась огороженной хозяевами коттеджей и реакции ни какой.

Гость||

Гость писал(a):

В Арбековском лесу часть леса оказалась огороженной хозяевами коттеджей
Сигнализируй в прокуратуру, они разберутся.

Гость||

Пензенская ГАРМОНЬ ⚡️⚡️⚡️Тайм-проект "Чистый четверг" оценивает, перед днём принятия кадровых назначений Президентом , шансы Ивана Белозерцева остаться губернатором Пензенской области.

Начнем со старого круга приведшего его во власть.

Военные.

Александр Иванович Кильдянкин-умер.

Именной он выходил на людей главкома сухопутных войск Салюкова, который через Министра обороны Шойгу пропихнул Белозерцева на должность, отпихнув интеллектуала Руденского.

Впрочем, именно Кильдянкин ввел в местную политику "бронелобого" военкоматчика, обеспечив ему голоса на выборах депутатов гордумы стройными рядами курсантов артинститута.

Попытки Белозерцева повторить заход через военных были отвергнуты ещё на второй год губернаторства, когда адъютант Салюкова сказал Кильдянкину, что назначение Белозерцева подстава главкома. Другие военные просто уклонились.

Из тех на кого надеялся пробиться Белозерцев, Борис Шпигель. Тот, из-за приличия потолкался в определенных кругах и дал отрицательный ответ с интересной формулировкой. О ней позже.

Значимый бизнесмен, по имени Наум, проработал вопрос серьезней и вывел Белозерцева на бывших чиновников, имеющих отношения с Кириенко и его структурами. Но после непродолжительного общения с претендентом, также ответили отказом.

В наших сообщениях достаточно информации об истинном лице претендента Белозерцева, которого можно охарактеризовать, как "случайный человек во власти".

Наш предыдущий канал "Пензенский кластер" приводил информацию об опросах, проводимых структурами ФСО на предмет уровня доверия населения к губернатору. По последним опросам он не превышает 17%.

Нами же вероятность назначения Ивана Белозерцева губернатором Пензенской области оценивается в 5%

Для сведения особо интересующихся, в качестве основного кандидата рассматривается генеральный директор Фонда. Впрочем, уже два месяца о нем известного как Белозерцеву, так и ближнему окружению. Семья Белозерцева к отходу присмотрели новое место недалеко от Москвы, в живописном месте на берегу реки.

Стоит отметить, что уже два месяца, около уходящего не маячит председатель заксобра Валерий Лидин, которому его зам. Сергей Егоров, имеющий старых знакомых в АП, уже сообщил о принятом решении.

Гуд бай, ИАБ?

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