В Кададинском лесничестве забор отнял у сельчан возможность собирать грибы

В Сосновоборском районе сельчане лишились возможности собирать дары природы. Это выяснила прокуратура, проверив выполнение земельного законодательства в Кададинском лесничестве.
Как оказалось, предприниматель, арендовавший у регионального минлесхоза участок для рекреационной деятельности, оградил эту землю забором.
«Таким образом арендатор нарушил права граждан на свободное и бесплатное пребывание в лесах, заготовку и сбор для собственных нужд дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, других лесных ресурсов», - пояснила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.
Несмотря на явное нарушение закона, никаких мер к арендатору не был принято. Прокурор района внес представления министру лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области, а также индивидуальному предпринимателю.
«Должностное лицо Кададинского лесничества привлечено к дисциплинарной ответственности, права граждан восстановлены», - подытожила Светлана Артамонова.
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