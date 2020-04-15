В Кададинском лесничестве забор отнял у сельчан возможность собирать грибы

15.04.2020 | 11:46

В Сосновоборском районе сельчане лишились возможности собирать дары природы. Это выяснила прокуратура, проверив выполнение земельного законодательства в Кададинском лесничестве.

Как оказалось, предприниматель, арендовавший у регионального минлесхоза участок для рекреационной деятельности, оградил эту землю забором.

«Таким образом арендатор нарушил права граждан на свободное и бесплатное пребывание в лесах, заготовку и сбор для собственных нужд дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, других лесных ресурсов», - пояснила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Несмотря на явное нарушение закона, никаких мер к арендатору не был принято. Прокурор района внес представления министру лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области, а также индивидуальному предпринимателю.

«Должностное лицо Кададинского лесничества привлечено к дисциплинарной ответственности, права граждан восстановлены», - подытожила Светлана Артамонова.