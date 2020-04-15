Пензенским инвалидам до осени не потребуется ходить на экспертизы

15.04.2020 | 14:28

На полгода продлевается инвалидность для людей с ограниченными возможностями. Им не нужно будет просить у медиков направления и обходить врачей. Об этом говорится в постановлении правительства страны.

Его ждали тысячи пензенцев, кому пора подтверждать или менять группу инвалидности, - сроки поджимали. Но сейчас люди с ослабленным здоровьем состоят в группе риска, им из дома выходить нежелательно.

«Не прошла ни одного узкого специалиста! У меня общее заболевание, мне нужно пять дней - пройти специалистов. Вот была записана на завтра к окулисту, мне позвонили: не приходите. Я не знаю как! Наверное, пропадет моя инвалидность», - посетовала жительница Пензы Татьяна Сергеева.

Положения постановления относятся к людям, которым нужно оформить группу с начала весны до 1 октября. Идти в больницу или в бюро медико-социальной экспертизы не нужно.

«Инвалидность продлевается автоматически по тем документам, которые были в прошлом году оформлены. Продлевается на полгода. Предположим, у человека заканчивается инвалидность 1 мая, с 1 мая - автоматически на полгода, это будет 11-й месяц. А дальше, конечно, уже нужно будет оформлять медицинские документы», - сообщила руководитель главного бюро медико-социальной экспертизы области Светлана Ганина.

Специалисты бюро МСЭ подготовят необходимый пакет бумаг, отправят гражданам заказным письмом, известят каждого по телефону. Также данные поступят в пенсионный фонд для начисления ежемесячных пособий по инвалидности.