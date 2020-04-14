В Пензе за три месяца в ДТП погибли пять человек

14.04.2020 | 15:27

За три месяца текущего года в Пензе зарегистрировано 186 ДТП. В них 5 человек погибли, 251 получили травмы различной степени тяжести.

Больше всего аварий произошло в Октябрьском районе. Статистика показывает: 54% происшествий - столкновения. Основные причины - выезд на встречную полосу там, где это запрещено, несоблюдение очередности проезда, неправильный выбор дистанции.

Только за последние дни в областном центре произошло несколько серьезных аварий. Так, 11 апреля Datsun с логотипом «Яндекс.Такси» слетел с путепровода на проспекте Строителей и приземлился на крышу гаража.

13 апреля на пересечении улиц Калинина и Свердлова не разъехались три транспортных средства: маршрутка № 34, грузовик и легковушка. По словам очевидицы, грузовая «Газель» и иномарка столкнулись на всем ходу, не уступив друг другу путь, а потом один из участников аварии задел проезжавшую мимо маршрутку.

«Госавтоинспекция в очередной раз обращает внимание водителей на соблюдение правил дорожного движения. При совершении какого либо маневра не забывайте убедиться в безопасности его выполнения», - напоминают сотрудники отделения пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Также водителей призвали при выборе скорости учитывать интенсивность движения, погодные условия и дорожную обстановку в целом.