16.03.2020 | 18:09

На улице Российской в Пензе сбили пожилую женщину. Инцидент произошел днем в субботу, 14 марта.

По предварительным данным, в 12:30 55-летний водитель автомобиля «УАЗ-Патриот» наехал на 79-летнюю горожанку. Пенсионерка получила травмы и была госпитализирована.

«Впоследствии она скончалась в больнице. Причина смерти на данный момент не установлена», - сообщили в отделении пропаганды регионального УГИБДД.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства случившегося.

4 декабря 2019 года в Пензе на пересечении улиц Терновского и Петровской под колесами автомобиля МАЗ погибла 83-летняя пенсионерка. Женщина не успела перейти дорогу, оказалась в слепой зоне. Водитель тронулся на разрешенный сигнал светофора и совершил наезд.

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