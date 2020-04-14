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Общество

Пензенские врачи готовы применять новую методику лечения COVID-19

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Пензенские медики готовы применить инновационные методы лечения коронавирусной инфекции, основанные на использовании плазмы людей, которые уже перенесли инфекцию. Ее предлагается переливать тем, кто только оказался на больничной койке.

Как только появятся рекомендации Министерства здравоохранения России, в регионе станут внедрять этот способ борьбы с COVID-19.

«Будем предлагать нашим выздоровевшим пациентам сдавать кровь, будем готовить банк данных этой крови. Если нам в ближайшее время разрешат, мы уже будем готовы», - сообщил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

В настоящее время на наличие коронавируса проверяют всех, у кого есть признаки респираторных инфекций. К 15 тысячам приближается количество исследований, проведенных не только в лаборатории центра гигиены и эпидемиологии, но и в шести лечебных учреждениях.

Разработан строгий алгоритм, куда и каких пациентов направлять.

«Отсортировывают, проверяют всех на коронавирусную инфекцию. У кого она подтверждается, те остаются в больнице. У кого приходят отрицательные результаты, тех мы отправляем в 4-ю городскую больницу», - пояснила 1-й заместитель министра здравоохранения Пензенской области Оксана Чижова.

На фоне распространения коронавируса не забывают и о других пациентах, нуждающихся в квалифицированном лечении. На помощь региональным учреждениям приходят федеральные, например сердечно-сосудистый центр.

«Его задействовали для жителей Пензенской области в экстренной госпитализации по сердечно-сосудистому профилю. Они не меняют профиль для работы с COVID, а встраиваются в схему оказания экстренной помощи жителям Пензенской области по сердечно-сосудистой хирургии», - уточнила Оксана Чижова.

Прорабатывается вопрос дистанционного консультирования жителей отдаленных районов Сурского края.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Обеспечте пожауйста медперсонал всеми средствами защиты.

Всем здоровья.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Будем предлагать нашим выздоровевшим пациентам сдавать кровь, будем готовить банк данных этой крови
Из 4 чел с кого начнете?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Отсортировывают, проверяют всех на коронавирусную инфекцию. У кого она подтверждается, те остаются в больнице. У кого приходят отрицательные результаты, тех мы отправляем в 4-ю городскую больницу», - пояснила 1-й заместитель министра здравоохранения Пензенской области Оксана Чижова.
А пока ждут результата, они в одноместных палатах лежат или в общих?

Гость||

Гость писал(a):

А пока ждут результата, они в одноместных палатах лежат или в общих?
Хорошо что не в коридорах пока.

Имя: Гость
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