Общество

Пензенец вырвал клок волос у бывшей тещи и поплатился за это

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37-летнего жителя Пензы осудили за избиение матери бывшей супруги.

9 апреля прошлого года мужчина встретился с экс-тещей в полицейском участке - она обвиняла его в краже машины. На крыльце здания бывший зять несколько раз ударил женщину по лицу и ногам. Через неделю он встретил ее у дома № 48 на проспекте Строителей и снова не сдержался: вырвал клок волос с головы.

За это пензенца дважды привлекли к административной ответственности, в каждом из случаев штраф составлял 5 000 рублей.

Кроме того, суд взыскал с обидчика женщины компенсацию морального вреда в размере 24 000 рублей.

Горожанин не согласился с решением, заявив, что бывшая теща сама его провоцировала, к тому же удары не причинили вреда ее здоровью. Он подал апелляцию, попросив снизить сумму компенсации до 5 000 рублей, но служители Фемиды отказались удовлетворять жалобу, сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

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Гость||

Волосы сжёг?

Гость||

Гость"]Волосы сжёг?В медальон вставил

Гость||

Хоть какой то позитив

Гость||

Лобковые волоса?

Гость||

Знаю лично:галька-кандурчиха шинкарка.

Гость||

5тыщ. терпимо. Главное не переусердствовать.

Гость||

Хоть шерсти клок .

Гость||

Изверг! В кутузку его на 15суток изолировать.

Гость||

таких зверков можно сразу на срок в зоне готовить. дебелые умом в обществе мужики в обществе, как сорняк в огороде : только хороших людей портят.

Гость||

Новость ооочень важная)))

Гость||

Любите тещь своих, грибами угощайте!

Имя: Гость
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