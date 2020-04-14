Пензенец вырвал клок волос у бывшей тещи и поплатился за это

14.04.2020 | 12:10

37-летнего жителя Пензы осудили за избиение матери бывшей супруги.

9 апреля прошлого года мужчина встретился с экс-тещей в полицейском участке - она обвиняла его в краже машины. На крыльце здания бывший зять несколько раз ударил женщину по лицу и ногам. Через неделю он встретил ее у дома № 48 на проспекте Строителей и снова не сдержался: вырвал клок волос с головы.

За это пензенца дважды привлекли к административной ответственности, в каждом из случаев штраф составлял 5 000 рублей.

Кроме того, суд взыскал с обидчика женщины компенсацию морального вреда в размере 24 000 рублей.

Горожанин не согласился с решением, заявив, что бывшая теща сама его провоцировала, к тому же удары не причинили вреда ее здоровью. Он подал апелляцию, попросив снизить сумму компенсации до 5 000 рублей, но служители Фемиды отказались удовлетворять жалобу, сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.