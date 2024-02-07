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Криминал

Кузнечанка избила соседку ковшиком и не признала свою вину

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51-летняя жительница Кузнецка избила 59-летнюю соседку из-за бытовых проблем. Женщины поссорились еще в июле, но судебное разбирательство шло около полугода. Теперь точка в деле поставлена.

Июльским вечером, выясняя отношения, горожанки набросились друг на друга. Младшая пять раз стукнула старшую металлическим ковшиком по голове, а потом толкнула так, что та упала и ударилась поясницей.

В отношении агрессивной кузнечанки возбудили дело об административном правонарушении, но свою вину она не признала, заявив, что всего лишь защищалась. Женщина просила не наказывать ее, так как действовала в состоянии крайней необходимости.

Тем не менее Кузнецкий районный суд, изучив материалы дела, оштрафовал ее на 5 000 рублей.

«Апелляционная жалоба коллегией по административным делам Пензенского областного суда оставлена без удовлетворения», - сообщили в пресс-службе облсуда.

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