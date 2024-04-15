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Криминал

Башмаковец избил сожительницу после жалоб на холод в доме

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В Башмаковском районе 44-летнего мужчину будут судить за избиение 52-летней сожительницы.

Они поругались на праздновании дня рождения общего знакомого. Во время застолья со спиртным женщине стало холодно в доме, и она попросила своего избранника затопить печь.

Получив отказ, продрогшая сельчанка начала оскорблять сожителя. Тот разозлился и после словесной перепалки несколько раз ударил ее руками при всех.

Обиженная женщина обратилась с заявлением в полицию. Подозреваемый дал признательные показания.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 112 Уголовного кодекса РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет», - сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Пензенской области.

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