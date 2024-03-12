Дети из многодетных малоимущих семей получат деньги на проезд

12.03.2024 | 13:07

Школьникам Пензенской области из многодетных малоимущих семей с сентября по май будут оплачивать проезд в общественном транспорте. Об этом во вторник, 12 марта, рассказал министр труда, соцзащиты и демографии региона Алексей Качан.

Он сообщил: размер выплаты составит 594 рубля - из расчета 27 рублей на 22 поездки.

Деньги будут перечисляться на карту обратившейся многодетной матери. Их можно будет использовать, чтобы добраться на общественном транспорте до школы, спортивной секции, кружка.

Предоставлять подтверждающие чеки и билеты будет не нужно.

Правом бесплатного проезда смогут воспользоваться 22 тысячи детей.

Другие меры поддержки для многодетных малообеспеченных семей, которые вводятся в регионе, - ежемесячная компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в размере 30% и денежная выплата на детей в возрасте от 6 лет до окончания школы (она составит 5 000 рублей и будет выдаваться 1 раз в год или ежемесячно равными долями по выбору).