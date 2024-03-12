Многодетные малообеспеченные семьи получат компенсацию оплаты ЖКУ

12.03.2024 | 12:22

В Пензенской области для многодетных малообеспеченных семей вводится новая мера поддержки - ежемесячная компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в размере 30%. Расчет будет зависеть от набора ЖКУ и количества собственников жилого помещения, за которое начисляются платежи.

О этом во вторник, 12 марта, рассказал министр труда, соцзащиты и демографии региона Алексей Качан.

«Будут учитываться все виды услуг: плата за содержание жилья, коммунальные услуги и вывоз мусора, взнос на капремонт. Для жителей частных домов, не подключенных к центральному отоплению, будет учитываться оплата дров», - объяснил он.

Расчет компенсации станет проводиться индивидуально для каждого заявителя на основании данных от поставщиков ЖКУ (то есть ТСЖ, управляющей компании и оператора).

Алексей Качан напомнил: оплата коммунальных услуг должна осуществляться до 25-го числа. Если пропустить этот срок, но заплатить в текущем месяце и представить в орган соцзащиты оплаченные квитанции, выплата будет произведена после перерасчета.

Спикер отметил, что деньги будут перечисляться с «трехмесячным шагом»: например, при подаче заявления в марте - в июне, по квитанциям за апрель - в июле и так далее.

«Это позволит каждой семье экономить 1 500 рублей ежемесячно - из расчета средней стоимости таких услуг в регионе 5 000 рублей», - пояснил министр.