18-летняя пензячка требует миллион за увечье, полученное в ДТП

58-летний житель села Засечного Пензенского района нарушил правила дорожного движения и стал виновником увечья юной девушки. За это он предстанет перед судом.
Днем 13 июля 2023 года мужчина ехал по Пензе на грузовике-молоковозе. По версии следствия, поворачивая налево с улицы Окружной на Курскую, он не убедился в безопасности своего маневра.
Тяжелая машина встала на пути ВАЗа-2112, ехавшего навстречу и имевшего преимущество в проезде. В результате «двенадцатая» врезалась в цистерну.
В аварии пострадала 18-летняя пассажирка легкового автомобиля. Ее здоровью был причинен тяжкий вред.
Во время предварительного расследования виновник ДТП возместил девушке 70 тысяч рублей.
«Пострадавшая заявила иск к работодателю обвиняемого о компенсации морального вреда в размере 1 млн рублей. Уголовное дело направлено на рассмотрение в Первомайский районный суд Пензы», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.
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