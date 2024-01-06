Пензенец заступился за тещу и стал фигурантом уголовного дела

06.01.2024 | 11:19

32-летний житель Пензы, решивший проведать тещу в Городищенском районе, попал в полицию.

Женщина пожаловалась городскому родственнику на соседа, с которым у нее была вражда. Зять решил заступиться за мать жены и проучить ее обидчика.

Сначала мужчины выясняли отношения на словах, но затем дело дошло до кулаков.

Пензенец избил 41-летнего оппонента, а тот, в свою очередь, обратился в полицию.

По факту нанесения легкого вреда здоровью городищенца возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.